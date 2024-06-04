Очистить духовку до такого состояния, чтобы она выглядела как новая – это довольно сложный вызов для хозяек. Но нет вызовов, с которыми хорошие хозяйки могли бы не справиться.

Как очистить духовку

Если в вашей духовке нет встроенной функции пиролитического самоочищения, вам, вероятно, придется очистить духовку.



На рынке есть много простых в использовании чистящих средств, но все они очень жесткие и могут быть дорогими.



Быстрое самодельное решение – покрыть внутренние поверхности духовки пастой, изготовленной из соды бикарбоната и воды. Оставьте на 30 минут, и это разрыхлет грязь, так что вы сможете просто вытереть его миской с теплой водой и тканью.

Очистка решеток духовки Очистить духовку – это не только о внутренней ее части. На решетках и противнях для духовки образуется собственная корка грязи, которую нужно очистить.



Опорные боковые решетки в вашей духовке съемные. Просто открутите болты, которые держат их на месте, и извлеките, чтобы провести их тщательную очистку. Если они липкие или сильно загрязнены, можно замочить их в растворе теплой воды и бикарбоната соды в час, чтобы ослабить жир. Затем мытье горячей мыльной водой должно вернуть им блестящую славу.



Также можно обрабатывать внутренние полки духовки. Если речь идет о пиролитических духовках, обязательно снимите полки перед включением цикла очистки. Такие высокие температуры не подходят для хрома, поэтому полки могут лишиться цвета, если их оставить во время пиролиза.

Как очистить стекло дверцы духовки В руководстве по духовке вы найдете конкретные указания о том, как снять стекло дверцы вашей модели. Большинство типов имеют набор зажимов на ручке двери, они видны, когда вы открываете дверь. После выдвижения этих зажимов стекло дверцы также можно вытащить для чистки.



После снятия вы можете очистить стекло двери чистящим средством, если оно лишь слегка загрязнено. Мы рекомендуем любое моющее средство, содержащее уксус или даже раствор уксуса и воды должен идеально выполнять работу, и имеет дополнительный бонус в том, что не содержит химикатов. Если на стекле дверцы много брызг во время приготовления, смочите поверхность в содовом растворе и теплой воде, чтобы смягчить грязь. После этого стекло дверцы можно отполировать раствором уксуса для получения чистого блеска.

Очистка стекла без царапин Если вы боитесь поцарапать стекло на дверце духовки, раствор уксуса и воды – лучший вариант для получения чистого блеска без следов. Вы можете приобрести ряд чистящих средств, которые обещают быстро прорезать грязь, но домашние растворы могут быть не менее эффективными, чтобы очистить духовку. Если вы боитесь поцарапать стекло на дверце духовки, раствор уксуса и воды – лучший вариант для получения чистого блеска без следов. Вы можете приобрести ряд чистящих средств, которые обещают быстро прорезать грязь, но домашние растворы могут быть не менее эффективными, чтобы очистить духовку.

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