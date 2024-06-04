Есть несколько действенных лайфхаков, которыми вы можете воспользоваться, чтобы вывести пятна от жира на одежде.

Вам нужно немедленно вывести пятна от жира на одежде, как только вы увидели, что они там появились. Сделайте этот процесс немного легче с помощью этих действенных лайфхаков:

Как вывести пятна от жира на одежде из холста

Чтобы обработать пятно от кухонного масла на холсте, пропитайте загрязненный участок сильным жидким моющим средством, спреем для предварительной обработки или тонкой пастой из порошкообразного стирального средства и воды. Осторожно вотрите в загрязненный участок пальцем или чистой белой тканью и оставьте на несколько минут. Стирать в теплой воде, рекомендованной для ткани. Дайте одежде высохнуть на воздухе.

Жирные пятна, например растительное масло, обычно исчезают, когда намокают, поэтому убедитесь, что пятно исчезло, прежде чем класть его в сушильную машину, поскольку тепло от сушильной машины закрепит пятно. При необходимости повторяйте, пока не исчезнет пятно, затем высушите, как указано на этикетке одежды.

Как вывести пятна от жира на одежде из синели

Для вещей из синели, которые можно стирать, нанесите немедленно кукурузный крахмал или детскую присыпку (действующие как абсорбенты) на пятно от кулинарного масла. Дайте постоять порошку на пятне по крайней мере пять минут, а затем осторожно удалите его. Если пятно небольшое, этого может быть достаточно. Если нет, нанесите пятновыводитель в соответствии с инструкциями производителя. Стирайте вещь согласно этикетке одежды. Полностью высушите на воздухе и убедитесь, что пятно исчезло, прежде чем класть одежду в сушильную машину.

Как вывести жирные пятна из одежды из вельвета

Для стиральных вещей из вельвета немедленно нанесите на пятно от кулинарного масла абсорбент, например кукурузный крахмал или детскую присыпку. Дайте абсорбенту постоять на пятне как минимум пять минут, а затем осторожно удалите его. Если пятно небольшое, этого может быть достаточно. Если нет, нанесите пятновыводитель в соответствии с инструкциями производителя. Стирайте вещь согласно этикетке одежды. Дайте одежде высохнуть на воздухе и убедитесь, что пятно исчезло перед использованием сушилки.

Как удалить жир из одежды из хлопка

Чтобы обработать пятно от кухонного масла на хлопке, пропитайте загрязненный участок сильным жидким моющим средством, спреем для предварительной обработки или тонкой пастой, изготовленной из порошкообразного стирального средства и воды. Осторожно вотрите в загрязненный участок пальцем или чистой белой тканью и оставьте на несколько минут. Стирать в теплой воде, рекомендованной для ткани.

Высушите одежду на воздухе, поскольку жирные пятна могут исчезать, если они намокнут, а тепло от сушилки закрепит пятно. При необходимости повторяйте, пока не исчезнет пятно, затем высушите, как указано на этикетке одежды.

Как вывести пятна от жира на одежде из льна

Чтобы удалить жирные пятна из белья, пропитайте загрязненный участок сильным жидким моющим средством, спреем для предварительной обработки или тонкой пастой, изготовленной из порошкообразного стирального средства и воды. Осторожно вотрите в загрязненное место пальцем или чистой белой тканью. Стирать в теплой воде, рекомендованной для ткани.

Сушите на воздухе, поскольку жирные пятна, кажется, исчезают, когда намокают, а тепло от сушилки закрепит пятна. При необходимости повторяйте, пока пятно не исчезнет.

Как вывести пятна от жира на одежде из кожи

Осторожно промокните, чтобы удалить излишки жира. Качественное мыло для седла должно удалить все остатки. Если этого не происходит, попробуйте натереть абсорбирующим порошком, например кукурузным крахмалом или разрыхлителем. Оставьте на несколько часов или ночью. Взмахните пудру щеткой; при необходимости повторить.

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