Существует четыре легких действия, которые нужно выполнить, чтобы очистить свой чайник от налета, грязи и запаха.

Очистить чайник бывает сложно, но этот процесс необходим как для вашего комфорта, так и для продления срока службы. Вот как это сделать:

Как очистить чайник

Шаг 1

Чтобы очистить чайник, наполните его 1/2 раствором равных частей воды и уксуса. Доведите раствор до кипения и дайте чайнику выключиться. Отсоедините чайник от сети и дайте раствору постоять в чайнике не менее получаса.

Шаг 2

Вылейте раствор уксуса и снова и снова промойте чайник чистой водой. Будьте осторожны, чтобы электрический элемент не намок.

Шаг 3

Когда все следы известкового налета и уксуса смыты, протрите чайник влажной тряпкой и оставьте высохнуть на решетке для посуды. Если у вас чайник из нержавеющей стали, вы можете смочить мягкую ткань в небольшом количестве оливкового масла и протереть им наружную поверхность, отполировав ее, чтобы ваш чайник сиял.

Шаг 4

Когда чайник полностью высохнет, включите чайник, наполните его водой на 3/4 и вскипятите. Выбросьте кипяченую воду (она понравится вашим растениям в горшках, когда она остынет). Чайник чист и готов к использованию.

Дополнительные способы, как очистить чайник

Лимоны и гидрокарбонат

Если вы не можете использовать уксус, вместо него добавьте лимоны в чайник. Или положите столовую ложку соды в кувшин и вскипятите. Это поможет очистить чайник.

Поливать растения

Возьмите за привычку опорожнять чайник после каждого использования – просто дождитесь пока вода остынет, и полейте растения. Если оставить воду на длительное время, это приведет к образованию дополнительных минеральных отложений внутри чайника.

Масло для нержавеющей стали

Если у вас есть чайник из нержавеющей стали, лучший способ очистить и отполировать наружную поверхность – смочить чистую сухую ткань в небольшом количестве оливкового масла и отполировать поверхность. Масло удалит жир и грязь и придаст чайнику великолепный блеск.

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