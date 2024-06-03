Ваш еженедельный гороскоп с 3 по 9 июня говорит, что новолуние в Близнецах приведет к блестящим идеям.

Узнайте, как планеты повлияют на ваш знак зодиака на этой неделе с 3 по 9 июня.

Вот чего вы можете ожидать от предстоящей недели, в зависимости от вашего Солнца или восходящего знака:

Овен

На этой неделе вы сможете свернуть горы.

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом планов на будущее. Овен, возможно, вы почувствуете вдохновение на позитивные изменения в своем мире. Это аспект высокой мотивации, и вы готовы свернуть небо и землю, чтобы получить желаемое. За вашими действиями уже стоит огромная сила.

Телец

На этой неделе вы строите хорошие планы.

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом карьеры и репутации. Возможно, вы захотите сделать что-то большее, что окажет влияние на мир (и принесет вам вознаграждение за ваши усилия). Это аспект больших амбиций, возможно, пробуждающий в вас желание сделать больше. Вы можете опираться на это чувство.

Близнецы

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом мудрости и духовного руководства. Близнецы, вы можете почувствовать больше мотивации следовать своему внутреннему духу, чем когда-либо. Вы можете получить огромную пользу в будущем, направив себя в правильном направлении сейчас. Сегодня вы можете открыть для себя важнейший смысл жизни, и это может стать вашим компасом, который поможет найти свой путь.

Рак

На этой неделе вы получите необходимую помощь.

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом ресурсов от других. Рак, вы можете получить уведомление о том, что деньги, которые вы ожидаете, уже в пути. Родственник может сказать вам, что он готов профинансировать ваш бизнес или помочь вам купить дом. Сегодня вы можете получить деньги из неожиданного источника.

Лев

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом отношений и партнерства. Теперь вы можете установить инструментальные связи, которые помогут вам в более важных делах, которые вы хотите сделать в своей жизни. Лео, ты можешь встретить влиятельных лиц, наставников и даже знаменитостей. Подумайте о людях, с которыми вы хотели бы познакомиться, и отправьте им прямое сообщение. Или действительно максимизируйте энергию и отправьте сотню личных сообщений.

Дева

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом повседневных привычек и распорядка дня. Дева, ты знаешь, что то, что ты делаешь сегодня, является строительным блоком того, кем ты будешь в будущем. Теперь вы можете изменить свой распорядок дня, вставая раньше и отправляясь в спортзал. Или вы можете сосредоточиться на том, чтобы «съесть лягушку», прежде чем перейти к более простым задачам. То, что вы начнете сегодня, может изменить вашу жизнь.

Весы

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом творчества и изобретений. Весы, сегодня у вас может возникнуть блестящая идея. Или вы можете захотеть взять свою идею и сделать ее официальной, зарегистрировав ее в патентном ведомстве или расширив ее до изменения бизнеса или образа жизни. Сегодня вы мыслите масштабно.

Скорпион

Скорпион, у вас может возникнуть желание изменить обстоятельства своей жизни, чтобы сделать их более комфортными и безопасными. Это может означать, что вам стоит задуматься о ремонте или переезде. Или вы можете подумать о том, чтобы полностью изменить образ жизни, например, сократить штат, переехать в другую страну или жить на лодке.

Стрелец

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом деятельности. Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, стремится к расширению. И теперь, когда это находится в гармонии с энергией трансформации, представьте, что вы можете сделать. Сегодня у вас есть искра, способная зажечь мир. Стрелец, подумай о своей самой большой идее и затем посвяти себя ее реализации.

Козерог

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом богатства и процветания. Сегодня вы можете раскрыть тайну зарабатывания денег. Козерог, это может сводиться к чему-то простому, например, к привлечению одного клиента, затем промыванию и повторению. Или вы можете увидеть возможность продвинуться гораздо выше по карьерной лестнице. Сегодня у вас есть и вдохновение, и амбиции.

Водолей

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в вашем знаке Водолея и вашем доме доверия. Тебя теперь не остановить. Вы знаете, кто вы и на что способны. Когда вы ставите перед собой цель, кажется, что Красное море расстается, и вам предстоит пересечь его. Водолей, вся хитрость в том, чтобы мыслить достаточно масштабно.

Рыбы

Неделя начинается, когда Юпитер в Близнецах находится в трине с Плутоном в Водолее и вашим домом духовных связей. Ваши ангелы и наставники сейчас с вами. Вы сотворите со Вселенной. А это означает, что, изучая уроки, вы сможете обнаружить огромные преимущества и сокровища. Рыбы, сосредоточьтесь на том, чему вам нужно научиться, и вы пожнете плоды.

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