Энергия недели с 3 по 9 июня 2024 года призывает нас не попадать в ментальные ловушки и жить более решительно.

Гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака на этой неделе намекают на это послание и на более поверхностные подробности.

В конце концов, сожаление о чем-то иногда может быть похоже на мысль, что на другой стороне трава зеленее.

Возможно, вашей рукой и сердцем руководили более глубокие инстинкты, о которых вы со временем забыли.

Теперь давайте посмотрим на еженедельное чтение карт Таро и гороскоп для каждого знака зодиака с 3 по 9 июня.

Овен: Семерка Жезлов

Самый совместимый знак зодиака недели: Другой Овен.

Боритесь за свое право сиять ярко и жить. Это послание для вас на этой неделе, Овен. Семерка Жезлов — это конкурентоспособная карта Таро, которая отказывается сбросить полотенце или позволить кому-либо узурпировать свой трон. Если вы живете с той же точки зрения, ни один конкурент не сможет вас свергнуть. У них просто не будет сил.

Если вы чувствуете необходимость, поработайте на этой неделе с красными кристаллами, особенно с теми, которые резонируют с энергией огня. Огненный агат и огненный кварц являются хорошими примерами этого.

Телец: Звезда

Самый совместимый знак зодиака недели: Лев.

Телец, не каждую неделю ты получаешь карту Таро исполнения желаний, описывающую, что тебя ждет впереди. Что ж, ждите неожиданностей и будьте готовы хорошенько себя ущипнуть, когда к вам придут ваши проявления. . Просто помните: большинство из вас не исполнят свое желание полностью сразу, но вы достигнете первых нескольких вех на пути к нему.

Если вы чувствуете необходимость, поработайте с аквамарином или агатом, чтобы настроиться на эту энергию.

Близнецы: Звезда

Самый совместимый знак зодиака недели: другие Близнецы.

Близнецы, это ваша неделя! Если на вашем столе лежит Звезда (старшая арканная карта Таро), ничто из того, что вы сделаете на этой неделе, не может пойти не так.

Так что сосредоточьтесь на том, что важно, и извлеките максимальную пользу из этой счастливой полосы. Большинство из вас прекрасно справятся независимо от того, один вы или нет. Ваши идеи и воображение станут вашей победной грацией. Если вы чувствуете необходимость, записывайте свои мысли на этой неделе, особенно те идеи, которые приходят вам в голову с молниеносной скоростью. Кто знает? Вы можете найти золото.

Рак: Тройка Кубков

Самый совместимый знак зодиака недели: другой Рак.

Рак, на этой неделе каждый раз, когда ты опираешься на своих близких, происходит что-то прекрасное. Независимо от того, являются ли они вашими лучшими друзьями, братьями и сестрами или старейшинами, ваше сообщество поможет вам на этой неделе, особенно те, кто ближе к вам по возрасту. Имея на столе 3 Кубка, вы добьетесь успеха, если будете сотрудничать, а не оставаться в одиночку. Дайте волю своей творческой стороне!

На этой неделе вам принесет удачу зеленый цвет, а также работа со сланцевым камнем.

Лев: Королева Мечей

Самый совместимый знак зодиака недели: Рыбы.

Лео, каждый раз, когда на этой неделе ты чувствуешь себя расстроенным или боишься, что дела пойдут не так, как ты хочешь, напоминай себе, кто ты внутри. Королева Мечей представляет собой вашу гениальную форму, которая не боится конкуренции и никогда не отступает перед вызовом — и при этом в чистом стиле. Если вы верите, что это ваша неделя, чтобы сиять, вы это сделаете. Не занимайтесь самосаботажем.

Работа с розовым кварцем в это время может быть полезна и для вашей самооценки.

Дева: Пятерка Кубков

Самый совместимый знак зодиака недели: Овен.

Деве иногда, чтобы двигаться вперед, приходится сделать несколько шагов назад. Это энергия этой недели для вас с 5 Кубками. Слушайте свое сердце и залечите раны в своей душе. Вы можете думать, что это замедляет вас и позволяет другим проноситься мимо вас, но такая точка зрения будет только мешать вам в будущем. Вместо этого выберите себя и решите излить свою душу. Это поможет вам достичь своих целей быстрее, чем когда-либо прежде. В этом красота катарсиса.

Если вы чувствуете необходимость, медитируйте с чистым кварцем, чтобы лучше понять себя.

Весы: Король Кубков

Самый совместимый знак зодиака недели: Лев.

Весы, ваше послание на эту неделю необычно: если вы верите, что вы хозяин мяча, так и будет. Это твоя секретная суперсила с Королем Кубков. Итак, больше общайтесь и доверяйте своим инстинктам. Уверенность может быть ключевым моментом, но абсолютная вера в себя поможет вам победить их всех. Просто убедитесь, что вы одеты для этой роли в нарядах, в которых вы чувствуете себя сильным и уверенным в себе. А если скептик прольет дождь на ваш парад… ну, что бы сделал король/королева в подобной ситуации? Сделай это.

Скорпион: Суд

Самый совместимый знак зодиака недели: Весы.

Скорпион, ваша карта Таро недели — Суд — старший аркан , который шепчет о Судном дне и вашем месте в нем. Не удивляйтесь, если под его влиянием ваша жизнь станет более странной, чем обычно, с тяжелыми темами оккультизма и сверхъестественного. Если вы обратите внимание на знаки и попытаетесь их расшифровать, вы поймете тайну, окутывающую вас. Пришло время довериться своим инстинктам, чтобы действовать, когда необходимо.

Если вы чувствуете необходимость, носите обсидиановый кулон, чтобы защитить себя от негативных энергий и токсичных воздействий.

Стрелец: Пятерка Жезлов

Самый совместимый знак зодиака недели: Весы.

Стрелец, недостаточно просто мечтать. Вы также должны предпринять практические шаги для их достижения. Это послание для вас на этой неделе. Кто вы внутри и почему у вас не должно быть всего этого? Последний вопрос риторический, потому что вы должны воспользоваться своей судьбой и никогда не позволять другим умалять вас или ваш потенциал. Если вы с этим согласитесь, никто не сможет встать у вас на пути. Это обещание Пятерки Жезлов. Обязательно хорошо оденьтесь на этой неделе, чтобы чувствовать себя уверенно и уверенно.

Козерог: Луна

Самый совместимый знак зодиака недели: Весы.

Козерог, Луна – странная карта Таро для вас. Главным образом потому, что это говорит о подсознании и скрытых дарах вашего бессознательного. Вы не сможете проникнуть в эти глубины, если боитесь и уклоняетесь от этого внутреннего исследования. Если вы избавитесь от страхов и настроитесь, на этой неделе вы откроете для себя что-то мощное. Ваши глаза откроются для истины, которая позволит вам двигаться вперед, как никогда раньше. Вот почему говорят — истина освободит тебя.

Если вы чувствуете необходимость, поработайте на этой неделе с чистым кварцем, который поможет вам обрести ясность и сознание.

Водолей: Десятка Кубков

Самый совместимый знак зодиака недели: Рак.

Водолей, текст песни, которая идеально подходит для вашей ситуации на этой неделе, звучит так: «Самое лучшее, чему вы когда-либо научитесь, — это просто любить и быть любимым. Так что склоняйтесь к любви и выбирайте тех, кто любит вас в ответ. Не гонитесь за теми, кто думает, что привязанность — это пряник, который можно подвешивать перед мулом, чтобы заставить его что-то сделать для себя. Такие личности не могут любить по-настоящему. Так что выбирайте тех, кто умеет любить по-настоящему, и вы почувствуете духовный рост, как никогда раньше.

Рыбы: Десятка Кубков

Самый совместимый знак зодиака недели: Овен.

Рыбы, ваша карта Таро на этой неделе — 10 Кубков. Он призывает вас найти счастье внутри себя и убедиться, что ваша чаша наполняется одинаково теми, чьи чашки вы готовы наполнить. Расставьте приоритеты в уходе за собой и личных потребностях, и тогда вы сможете уделять приоритетное внимание и своим близким. Эти две ситуации подобны колесам колесницы: они всегда влияют друг на друга, даже когда едут вместе.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.