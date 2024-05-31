Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 31 мая с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков Зодиака на 31 мая.

Кто не любит веселиться? Иногда просто необходимо вырваться из привычного и бросить вызов нескольким правилам.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 31 мая.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Люди не всегда уважают логику, равно как и интуицию.

Вы можете не понимать, почему ваш друг или партнер решил просто проигнорировать ваш настойчивый совет, но это их жизнь. Вы можете сделать так много. Пусть школа жизни преподаст последний урок.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

Такое беспокойство ничего не решает. Ты слишком много думаешь, и теперь ты утомил себя. Вы обеспокоены тем, что эта ситуация испортит неделю, но что, если это не так?

Некоторые проблемы решаются сами собой. Все, что вы можете сделать, это планировать заранее. Делайте все возможное, а затем позвольте жизни позаботиться обо всем остальном.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Король Мечей.

Ручка действительно сильнее меча, но обмен текстовыми сообщениями туда и обратно, чтобы доказать свою точку зрения с помощью скриншотов и смайлов, не заставит вашего X видеть вещи по-вашему.

Возможно, вы еще не готовы отпустить ситуацию, но молчание может быть лучше для вас обоих. Возможно, вам не нравится отключаться, но негативный подшучивание тоже вредно для здоровья. Из двух зол выберите меньшее – ради себя.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Вам потребовалось много усилий, чтобы позволить кому-то другому выполнять работу, и теперь, когда вы делегировали свои задачи и поручил кому-то другому руководить, вы можете сделать перерыв и немного поспать.

Возможно, вы не получите столько признания, сколько хотели, но в свете всего этого вы сделали разумный шаг.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Все, что у вас есть, вы заслужили, и это действительно приятное чувство, не так ли? Вы не думали, что у вас хватит сил зайти так далеко, но здесь вы строите для себя будущее и делаете его возможным.

Все за свой счет и кровно заработанные деньги. Это то, чего вы хотели все время, и вы не остановились, когда наступили тяжелые времена. Вы видели все насквозь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Получите совет. До сих пор вы прекрасно обо всем заботились, но, судя по всему, затраты и осложнения быстро растут.

Вместо того, чтобы пытаться заклеить проблему, которая, как вы знаете, требует большего, просто обратитесь за помощью. Спросите эксперта. Они уже проходили через это раньше, и для них эту проблему будет легко решить, а вы будете меньше испытывать стресс.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Смерть.

Концовка уже здесь, и она одновременно грустная и горько-сладкая. Время пролетело незаметно, и танец окончен.

Вам понравилось все, что принес этот момент, но новое начало не за горами. Попрощайтесь так же изящно, как и поздоровайтесь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.

Каким-то образом вы потеряли из виду, кто вы и какова ваша цель. Вы так хорошо знали, чего хотите, и были полностью привержены этому.

Теперь все не так однозначно. Вы даже не знаете, что изменилось или пошло не так.

Ты просто знаешь, что жизнь уже не та, и что бы ни случилось, тебе придется снова найти эту золотую середину.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Пришло время сделать что-то только для себя, но это не значит, что вы должны делать это в одиночку.

Окружите себя людьми, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо.

Вам нужно некоторое время, чтобы напитать свой дух в окружении сестричества хороших друзей, которые хотят, чтобы жизнь шла медленнее, пока вы наслаждаетесь радостью момента.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Было весело мечтать и пробовать разные вещи. Вы допустили несколько ошибок, это нормально, и теперь вы готовы более серьезно относиться к своей работе.

пришло время пойти ва-банк или решить, что вы уже повеселились, и перейти к другому проекту или начинанию, в которое вы можете впиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Вы держали все в секрете, совершенствуясь и спокойно работая, готовясь к запуску своего нового имиджа, образа и проекта.

Это важный момент в вашей истории. Было немного вещей столь важных, как эта.

Вы так близки к тому, чтобы сказать, что оно готово. Просмотрите детали несколько раз, чтобы убедиться, что все ваши буквы перечеркнуты, а ваши i расставлены точками. Конечный результат будет потрясающим!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Вы собираетесь родить нечто настолько удивительное, что даже вы будете поражены.

Ваша проницательность и интуиция одарили вас талантом и творческими способностями, которыми можно гордиться.

Это то, для чего вы были рождены, и глубины ваших целей, надежд и мечтаний вот-вот сбудутся.

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