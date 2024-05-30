Астрология — хороший индикатор того, как быстро мы влюбляемся и как легко нам становится скучно.

Вы влюбляетесь и разлюбляете со скоростью света или обнаруживаете, что фатально привязываетесь к человеку еще до того, как отношения укоренятся?

Некоторые знаки Зодиака, которые эмоционально привязываются к своим партнерам, как только они начинают встречаться, уже задумываются о том, как зовут их пару или о том, кто возьмет чью фамилию, когда они неизбежно поженятся.

Самые не влюбчивые и недоступные знаки Зодиака:

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам очень жарко и холодно, а это значит, что в один момент они могут наброситься на вас, а в следующий - покончить с вами. И как только их чувства к вам угаснут, они обычно уходят навсегда.

Близнецы больше заинтересованы в случайных, мимолетных влюбленностях, чем в долгосрочных отношениях, поэтому ожидайте, что они всегда будут отстранены от того, что у вас есть вместе. Они не могут нормально функционировать, когда все становится слишком сложно, поэтому им не только быстро надоедают отношения , но и они предпочитают именно такой вариант.

Бессмысленные увлечения, которые не сбивают с толку и не являются серьезными, лучше всего подходят для Близнецов, потому что они могут просто перейти к следующему человеку, когда потеряют интерес.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей в некотором роде похож на робота, когда дело касается отношений. Вы никогда не уверены, есть ли под поверхностью какие-то более глубокие эмоции, и в ту минуту, когда вам кажется, что дела идут хорошо, Водолей прекращает их.

Водолею легко становится скучно в отношениях, и он прекращает дела из ниоткуда. Этому знаку необходима сильная эмоциональная связь с кем-то, чтобы он захотел сохранить отношения в долгосрочной перспективе.

Это не значит, что для них это невозможно, но и такое случается нечасто. Водолей все еще может иметь физические отношения с кем-то, с кем ему скучно, но как только он полностью покончит с вами, все.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец может серьезно относиться к кому-то, но это не меняет того факта, что он все равно положит конец всему, если (и когда) ему станет скучно.

Им нужно то возбужденное чувство, которое возникает, когда ты все время с кем-то. Как только это чувство уйдет, уйдут и они.

Стрельцам легко наскучивать в отношениях, поскольку они высоко ценят свою свободу и независимость . Их худший страх — чувствовать себя ограниченным, поэтому в ту минуту, когда они чувствуют, что что-то из этого происходит, они бросают это дело.

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