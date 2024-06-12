Правильно очистить матрас – это еще тот вызов для современных хозяек, ведь загрязнения могут быть глубокими и очень неприятными. Однако, с хорошими советами очистить матрас вполне возможно.
Как очистить свой матрас
На рынке есть около четырех различных типов матрасов, говорят эксперты: Innerspring (имеет стальные или титановые спирали и верхний слой ткани для комфорта), гибрид (с карманными катушками и комфортными слоями), пена (включает пенопласт с эффектом памяти, пенопласт или комбинацию) этих типов) и латекс (экологический вариант, поскольку латекс происходит из деревьев).
Чтобы освежить любой из этих матрасов, вам понадобится всего несколько домашних инструментов, поскольку они обычно имеют защитный слой ткани, который можно очистить.
Материалы, которые вам понадобятся
- Вакуум
- Пищевая сода
- Нежное мыло для посуды
Соблюдайте лучшие методы для чистки матраса:
- Снимите все одеяла, подушки и простыни, чтобы очистить матрас.
- Необязательно: перенесите матрас на улицу на солнечное место, если это возможно – ультрафиолетовый свет убьет бактерии, говорит Петерсон.
- Используйте вакуумный шланг, чтобы очистить матрас от любого заметного мусора.
- Посыпьте пищевой содой свой матрас и дайте ему постоять как минимум 20 минут.
- Снова пропылесосите матрас.
- Используйте влажную губку и мягкое мыло для посуды, чтобы щедро протереть матрас.
- Когда вам удалось очистить матрас, дайте ему хорошо высохнуть.