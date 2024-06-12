Есть советы относительно того, как правильно почистить матрас и эти советы способны улучшить качество вашего сна.

Правильно очистить матрас – это еще тот вызов для современных хозяек, ведь загрязнения могут быть глубокими и очень неприятными. Однако, с хорошими советами очистить матрас вполне возможно.

Как очистить свой матрас

На рынке есть около четырех различных типов матрасов, говорят эксперты: Innerspring (имеет стальные или титановые спирали и верхний слой ткани для комфорта), гибрид (с карманными катушками и комфортными слоями), пена (включает пенопласт с эффектом памяти, пенопласт или комбинацию) этих типов) и латекс (экологический вариант, поскольку латекс происходит из деревьев).

Чтобы освежить любой из этих матрасов, вам понадобится всего несколько домашних инструментов, поскольку они обычно имеют защитный слой ткани, который можно очистить.

Материалы, которые вам понадобятся

Вакуум

Пищевая сода

Нежное мыло для посуды

Соблюдайте лучшие методы для чистки матраса: