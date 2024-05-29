Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 29 мая с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака, 29 мая.

Лето почти наступило, и теперь, когда мы приближаемся к месяцам солнечных дней, можно попробовать множество развлечений на свежем воздухе.

Творчество похоже на терапию. Свежая краска в комнате, немного цвета на диване, и вдруг ваш разум чувствует, что возможности безграничны.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 29 мая.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Колесница.

Держитесь, наступают лучшие времена. Вы создаете что-то новое, и это делает это путешествие особенным.

Сейчас на карту поставлено так много, и бывают моменты, когда тебе хочется попрощаться и оставить все это в зеркале заднего вида.

Дело в том, что ты не сдаешься. Итак, вы будете держаться и продолжать идти до конца.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.

Вы хотите, чтобы все было правильно, но вы слишком строги к себе и вам нужно оставлять место для ошибок. Вы человек, а это значит, что у вас будут моменты, когда вы будете делать что-то несовершенно.

Никто не оглядывается вам через плечо, чтобы осудить вас, даже если вам так кажется. Делайте все, что в ваших силах, каждую минуту, когда вы можете, и затем, когда вы получите окончательные результаты, вы будете так удивлены тем, насколько потрясающе все получилось.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Иерофант.

Не зря вас называют оборотнем — вы знаете, когда пришло время измениться и адаптироваться к ситуации. Прямо сейчас, даже если вы знаете, что есть лучший путь, вас просят пойти по правильному пути и следовать традициям, по крайней мере, еще немного.

Вы сможете начать представлять свою новую точку зрения, как только люди узнают вас лучше. До сих пор демонстрация того, что вы можете уважать то, что уже установлено, может дать вам много доверия, когда придет время бросить вызов всем остальным.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

У вас есть несколько способов получить то, что вы хотите. Вы должны заплатить взносы. Вы не совсем готовы взять на себя тот уровень ответственности, который вы себе представляете.

Вам еще предстоит изучить основы и совершить несколько ошибок. Это большой, большой мир, и вам придется проявить себя перед своим начальником и всем вышестоящим начальством, прежде чем они будут готовы пойти на риск и получить повышение.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Вы позволили вещам загнить, и теперь то, о чем вы беспокоились, превратилось в страх. Вам понадобится некоторое время, чтобы мысленно адаптироваться и понять, что вам нечего бояться.

Вы с честью переживете это трудное время. Большая часть ваших опасений осуществима. У тебя все будет хорошо.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Вы не уверены, что этот новый человек в жизни вашей лучшей подруги тот самый, о котором она думает, но постарайтесь порадоваться за нее прямо сейчас.

Вы не хотите вносить клин в ваши отношения. Она ослеплена любовью, и ей трудно что-либо видеть. Тем не менее, ваша поддержка сохранит дверь открытой до тех пор, пока она не начнет понимать, что, возможно, вы были правы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Вы изо всех сил стараетесь управлять всеми делами, которые у вас происходят одновременно. И вы знаете, что если вы уроните один шарик, вместе с ним утонет и остальная часть проекта.

Это напряженное время, но нужно еще немного. Вы так близки к финишу. Когда все будет готово, похлопайте себя по плечу и запланируйте вознаградить себя чем-нибудь замечательным.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Не хочется плакать вечно, хотя кажется, что слезы не перестанут литься. Все горести прошлого и этого года наконец-то ударили.

Вы чувствуете их в своем сердце всем, что у вас есть... но хорошая новость в том, что теперь, когда плотина прорвана, может начаться настоящее исцеление.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Вы должны поступать правильно. Эти счета не исчезнут только потому, что вы не открыли конверт и не проверили электронную почту.

Возможно, вам придется тратить свои сбережения больше, чем вам хочется, но думайте об этом как о свободе. Тот тип свободы, который вы не забудете, потому что получить его было так больно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Новое начало — это то, за что вы боролись, и вот оно. Вы не хотите упустить этот единственный шанс получить все, на что вы надеялись и о чем мечтали.

Не позволяйте выбору времени сбить вас с толку. Это здесь. Это то, что вам нужно, а детали вы проработаете. Просто заявите, что это ваше.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая.

Вы думали, что действительно подготовлены, но произошли вещи, которые были выше вашей зарплаты, и теперь вы понимаете, что вам нужно немного больше подготовки. Не бойтесь просить о необходимой вам помощи. Каждый с чего-то начинает. Ваша кривая обучения нормальна и ожидаема.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая.

Вы все успели до определенного момента, и теперь пришло время отпустить этого малыша.

Пришло время отпустить весь контроль и позволить кому-то другому делать всю работу. Вам не обязательно быть суперзвездой. Дайте другому человеку шанс проявить себя.

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