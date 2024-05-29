Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков Зодиака составлен астрологами.

Сегодня происходят ощутимые перемены, которые будет трудно не заметить.

Продолжайте читать свой прогноз на 29 мая:

Овен

21 марта – 19 апреля

Люди могут быть не на той же волне, что и вы, и это пустая трата вашей энергии и времени, пытаясь донести свою точку зрения, когда вам приходится преодолевать столько препятствий, чтобы просто быть услышанным. Запишите свои мысли на данный момент и выберите то, что вы действительно хотите сказать позже.

Телец

20 апреля-20 мая

Никогда не бывает неприятных сюрпризов, особенно в области финансов; Помимо вмятины, которую он оставляет на вашем банковском счете, ваш знак действительно ненавидит, когда ваша стабильность пошатывается. Чтобы избежать каких-либо потрясений, потратьте некоторое время на то, чтобы просмотреть свои счета и свои привычки расходования средств и убедиться, что все идет хорошо. Возможно, вам придется изменить свой подход в краткосрочной перспективе, чтобы получить пользу в долгосрочной перспективе, но результаты того стоят.

Близнецы

21 мая-20 июня

Хотя у вас может быть хорошее представление о том, куда вы идете в жизни или, по крайней мере, куда вы хотели бы прийти, сегодня может возникнуть ощущение, что путь перед вами стал довольно неясным. Над дорогой туман, а выбоин больше, чем вы готовы. Пока идите медленно и проверяйте каждый шаг, прежде чем прикладывать к нему весь вес; легко споткнуться и упасть, если не следить за тем, куда идешь.

Рак

21 июня-22 июля

Обычно очень полезно прислушиваться к своей интуиции; в конце концов, этот внутренний голос должен знать, что для вас лучше, даже если вам трудно это понять. Однако сегодня этот внутренний голос может немного запутаться, и вы не сможете понять, что он пытается вам сказать. Сосредоточьтесь на реальности перед вами и избегайте чтения между строк; сообщение не будет тем, что вы думаете.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня в воздухе витает некоторый конфликт, и он может дать о себе знать через людей в вашей жизни. У всех вокруг вас может быть плохое настроение, и как бы вы ни старались наладить контакт, кажется, что на пути к полноценному общению стоит стена. Если вам нужно обсудить серьезную тему, отложите ее на второй план; люди, вероятно, станут более восприимчивыми через несколько дней.

Дева

23 августа-22 сентября

Возможно, вы уже довольно давно поднимаетесь в гору своей профессиональной жизни и добились хороших успехов. Однако сегодня вам придется быть немного осторожнее в скорости движения. VIP или начальник может поднять знак остановки и попросить вас замедлить темп, поэтому действуйте осторожно. Ваши планы могут потребовать отклонения или небольшого изменения маршрута, поэтому постарайтесь быть гибкими в своих целях.

Весы

23 сентября-22 октября

Мир снова начинает открываться вам, и жизнь может показаться более яркой, чем когда-либо. Тем не менее, это не означает, что вы можете просто улететь вдаль без какого-либо плана или стратегии. Важно действовать медленно и тщательно планировать, понимая при этом, что ситуация все еще меняется и что даже самые продуманные планы могут потребовать некоторой доработки. Вы можете расправить крылья, но пока не летайте слишком далеко от земли.

Скорпион

23 октября-21 ноября

Прямо сейчас вам следует быть осторожным и не стараться изо всех сил ради кого-либо; будьте немного эгоистичны в отношении своей энергии. Если кто-то действительно того стоит, это станет ясно само по себе, но лучше выяснить это, прежде чем идти на жертвы ради него.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Сегодня вы можете столкнуться с камнем преткновения в ваших отношениях, будь то платонические, профессиональные или романтические. Это не означает, что вы начнете ссориться со всеми в своей жизни, но вам нужно четко понимать, что вы имеете в виду при общении, и что вам не следует ничего предполагать о другом человеке. . Если кто-то не даст вам кристально ясного объяснения, воздержитесь пока от собственных выводов по поводу чего-либо.

Козерог

22 декабря – 19 января

Начиная с сегодняшнего дня, ваша трудовая жизнь может стать немного запутанной в течение следующих нескольких недель. Речь идет не о ваших больших целях или долгосрочных амбициях, а о ежедневной рутинной работе, которая помогает вам зарабатывать себе на жизнь. Коллеги или клиенты могут оказаться не так полезны, как обычно, или помешать вашим планам, когда вы думаете, что обо всем уже позаботились. Проверьте свою работу несколько раз, прежде чем отправлять что-либо, но при этом дайте всем возможность исправить ошибку, включая вас.

Водолей

20 января-18 февраля

Если вы выставите себя напоказ и позволите людям увидеть все, что вы предлагаете, это может принести вам большую пользу сейчас. Однако если вы выбежите в центр внимания безо всякой подготовки, нет никакой гарантии, что ваше импровизированное выступление пройдет без сучка и задоринки. На самом деле, прямо сейчас на вашем пути есть несколько космических ловушек, поэтому было бы разумно все отрепетировать, прежде чем выставлять это напоказ; практика делает это совершенным или настолько близким, насколько это возможно.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Ни для кого не секрет, что за последний год или около того вы проводили больше времени рядом с домом, но, похоже, есть еще несколько дел, о которых нужно позаботиться — либо в вашем физическом доме, либо с людьми, которые занимают это пространство вместе с вами. ты. В конечном итоге вы можете столкнуться лбами, хотя предпочитаете ладить друг с другом, поэтому дайте каждому свое пространство, включая себя. Отступайте сегодня от любых сражений, ведь явного победителя не будет.

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