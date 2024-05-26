Существует три эффективных способа, которые могут помочь вам очистить чайник от накипи и наслаждаться его чистотой.

Очистить чайник от накипи – это совсем не сложная задача, ведь вы можете справиться с ним только с помощью продуктов, которые точно есть под рукой.

Как очистить чайник от накипи

Интересно, очистить чайник, если на нем образовалась накипь? Следуйте этим 3 простым методам, чтобы выполнить работу.

1. Очистка электрического чайника уксусом

Вы можете очистить чайник от накипи раствором уксуса и воды. Это самый простой способ удалить накопление менее чем за полчаса. Вы можете выполнять это раз в 3 месяца для достижения наилучших результатов.

1. Добавьте 1 часть уксуса и 3 части воды в электрический чайник

2. Прокипятите раствор несколько секунд и оставьте в электрочайнике на ночь.

3. Наполните чайник водой и вскипятите раствор. Полностью слейте его и повторите процесс еще 2-3 раза, пока не исчезнет запах уксуса

4. Перед использованием протрите прибор полотенцем изнутри и снаружи.

2. Использование лимонного раствора

Знаете ли вы, что лимонный сок или раствор лимона может помочь очистить чайник от накипи? Они действуют как естественные моющие средства, принося свежий лимонный запах на вашу кухню.

1. Добавьте чайную ложку лимонного сока в электрический чайник

2. Добавьте достаточное количество воды в прибор и дайте закипеть чайнику.

3. Слейте раствор и тщательно промойте прибор, чтобы удалить накопление. Просушите прибор полотенцем

3. Очистите чайник пищевой содой

На каждой кухне есть пищевая сода, которую можно добавлять в пищу или использовать как чистящее средство. Очистите электрические чайники этим ингредиентом, выполнив следующие действия.

1. Добавьте столовую ложку пищевой соды в чайник. Добавить воду и вскипятить

2. Дайте раствору постоять как минимум 10-15 минут

3. Для чистки внутренней части устройства используйте мягкую щетку. Слейте раствор и промойте его обыкновенной водопроводной водой

4. Вытрите прибор полотенцем перед использованием

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