Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди сопротивляются идее брака - астрология может дать ключ к пониманию этого интригующего явления.

В этом блоге мы углубимся в астрологические профили некоторых знаков зодиака, которые, возможно, менее склонны идти под венец.

Если вам интересны ваши собственные склонности или вы хотите понять поведение близкого человека, читайте дальше, чтобы раскрыть тайны звезд.

Водолей: свободный дух.

Они ценят свою свободу превыше всего и могут рассматривать брак как ограничение своей автономии. Управляемые Ураном, планетой инноваций и бунта, Водолеи часто склонны к нетрадиционному образу жизни и могут бороться с традиционными ожиданиями, связанными с браком. Их нежелание остепениться проистекает из желания проложить свой собственный путь и исследовать мир на своих условиях.

Стрелец: Вечный странник.

Эти люди преуспевают в спонтанности и ненавидят все, что кажется ограничивающим или сковывающим. Будучи прирожденными исследователями, Стрельцы могут счесть идею посвятить жизнь одному человеку пугающей. Под управлением Юпитера, планеты расширения и свободы, они наиболее счастливы, когда имеют возможность свободно передвигаться и без ограничений следовать своим увлечениям.

Близнецы: фобия обязательств.

Они жаждут разнообразия и стимуляции, часто изо всех сил пытаясь удержаться за одним человеком или идеей в течение длительного периода времени. Управляемые Меркурием, планетой общения и интеллекта, Близнецы постоянно ищут умственную стимуляцию, и в отношениях им может легко наскучить. Идея о том, чтобы поселиться с одним человеком на всю жизнь, может удушать их любопытные умы, заставляя их избегать долгосрочных обязательств в пользу свободы и гибкости.

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