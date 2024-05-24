Екстрасенс Дарина Фрейн заявила, що насправді мета наступу росіян зараз – це згода на мирні переговори після саміту у Швейцарії.

Про це вона розповіла у програмі «Прогноз».

Так вони вже наступають. Дивись, що вони хочуть зробити? Зараз триває тенденція Саміту миру, він буде у червні, тобто зовсім чуть-чуть. Ось зараз вони відхапають все, що можуть типу відхопити, і воно стоятиме. Ніби ми ось тут ось уже стоїмо, але ж ми нікуди не дінемося, давайте вести мирні переговори, у нас безліч ваших полонених, особливо тих, які з «Азова».

Зараз йде активна кампанія про те, що звільніть, зробіть щось, якось вирішіть. Ми про це вже говорили, що це буде ціна. Вони не хочуть наступати, вони зараз кошмарять. Вони кошмарять, як можуть, і вони кинули реально весь резерв.

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Це для того, щоб люди погодилися на якісь переговори. Велика кількість українців налаштована проти будь-яких переговорів із терористом, і їх можна зрозуміти. Але вони зараз показують, що дотиснуть.

Знову ж таки, це їхня технологія, це їхня пропаганда так працює, що ми доведемо вас до відчаю, що ви скажете: «Краще віддати їм чуть-чуть, але залишити». І ось тут уже треба подивитися, наскільки мудро проявить себе українське керівництво та партнери, які могли б давно вже дати нам захисні установочки, але вони вирішили, що, може, ви якось так домовитеся і самі розберетеся.

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Також Politeka писала про те, що Ніранжан розповів, чи виступить Індія на боці України під час саміту у Швейцарії.





