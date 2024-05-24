Есть правильный способ, который поможет вам почистить замшевый диван так, чтобы не повредить его.

Почистить замшевый диван – это несколько сложное задание, ведь нужно знать, как правильно это сделать, чтобы не пошколить его. Вот способ, который вам поможет:

Как почистить замшевый диван из натуральной замши.

Почистить замшевый диван из натуральной замши можно с помощью дистиллированного белого уксуса, разбавленного водой. При нанесении раствора используйте ткань светлого цвета, чтобы вы могли увидеть, не происходит ли какого-либо изменения цвета или кровотечения цвета.

Пылесосите диван с помощью пылесоса с насадкой-щеткой, чтобы ослабить грязь и пыль. Произведите очистительный раствор из 30 процентов дистиллированного белого уксуса и 70 процентов воды. Слегка смочите мягкую ткань моющим раствором и хорошо отожмите ее. Нанесите моющий раствор на любые пятна или грязные участки дивана, очень осторожно протирая. Для устойчивых пятен повторяйте процесс, пока пятно не станет видимым, работая от наружных краев внутрь. Почистите диван щеткой для замши и дайте ему высохнуть.

Как почистить замшевый диван из микрофибры

В то время как традиционная замша плохо справится с водой, замша из микрофибры немного более устойчива. Прежде чем почистить замшевый диван, всегда смотрите инструкции производителя.

Пылесосите диван с помощью пылесоса с насадкой-щеткой, чтобы ослабить грязь и пыль. В бутылке с распылителем смешайте несколько капель мягкого моющего средства с водой. Слегка смочите раствором салфетку из микрофибры. Нанесите моющий раствор на любые пятна или грязные участки дивана, очень осторожно протирая. Смочите чистую ткань водой и промокните очищенные участки, чтобы удалить остатки. Для устойчивых пятен повторяйте процесс, пока пятно не станет видимым, работая от наружных краев внутрь. Дайте дивану полностью высохнуть, а затем осторожно разрыхлите его замшевой щеткой или тканью.

Читайте также:

Как почистить бархатный диван: советы, которые уничтожат ненавистную грязь

Как почистить диван от устаревших пятен: секрет гениального лайфхака

Как удалить пятна с дивана без химчистки: естественный способ