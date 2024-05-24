Почистить замшевый диван – это несколько сложное задание, ведь нужно знать, как правильно это сделать, чтобы не пошколить его. Вот способ, который вам поможет:
Как почистить замшевый диван из натуральной замши.
Почистить замшевый диван из натуральной замши можно с помощью дистиллированного белого уксуса, разбавленного водой. При нанесении раствора используйте ткань светлого цвета, чтобы вы могли увидеть, не происходит ли какого-либо изменения цвета или кровотечения цвета.
- Пылесосите диван с помощью пылесоса с насадкой-щеткой, чтобы ослабить грязь и пыль.
- Произведите очистительный раствор из 30 процентов дистиллированного белого уксуса и 70 процентов воды.
- Слегка смочите мягкую ткань моющим раствором и хорошо отожмите ее.
- Нанесите моющий раствор на любые пятна или грязные участки дивана, очень осторожно протирая.
- Для устойчивых пятен повторяйте процесс, пока пятно не станет видимым, работая от наружных краев внутрь.
- Почистите диван щеткой для замши и дайте ему высохнуть.
Как почистить замшевый диван из микрофибры
В то время как традиционная замша плохо справится с водой, замша из микрофибры немного более устойчива. Прежде чем почистить замшевый диван, всегда смотрите инструкции производителя.
- Пылесосите диван с помощью пылесоса с насадкой-щеткой, чтобы ослабить грязь и пыль.
- В бутылке с распылителем смешайте несколько капель мягкого моющего средства с водой.
- Слегка смочите раствором салфетку из микрофибры.
- Нанесите моющий раствор на любые пятна или грязные участки дивана, очень осторожно протирая.
- Смочите чистую ткань водой и промокните очищенные участки, чтобы удалить остатки.
- Для устойчивых пятен повторяйте процесс, пока пятно не станет видимым, работая от наружных краев внутрь.
- Дайте дивану полностью высохнуть, а затем осторожно разрыхлите его замшевой щеткой или тканью.
Читайте также:
Как почистить бархатный диван: советы, которые уничтожат ненавистную грязь
Как почистить диван от устаревших пятен: секрет гениального лайфхака
Как удалить пятна с дивана без химчистки: естественный способ