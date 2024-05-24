Существует пошаговая инструкция, которая может помочь вам очистить посудомоечную машину, чтобы удалить налет и мыльную пену.

Очистить посудомоечную машину для удаления налета и мыльной пены можно всего лишь с помощью пошаговой инструкции и нескольких домашних продуктов.

Вам не обязательно идти в магазин, чтобы подобрать ингредиенты, необходимые для чистки посудомоечной машины – они, скорее всего, уже есть в вашем амбаре! Эти натуральные чистящие посудомоечные машины хорошо справляются со своей работой без агрессивных химикатов и запахов.

Белый уксус: используйте белый уксус для очистки посудомоечной машины и ванной. Поставьте чашку на середину верхней решётки и наполните ее уксусом. Запустите цикл мойки в посудомоечной машине на сильном огне и протрите досуха, когда закончите. Вы также можете попробовать это с лимонным соком для удаления пятен от воды.

Спирт: для очистки посудомоечной машины снаружи можно использовать спирт. Очистите дверцу и ручку посудомоечной машины, добавив спирт на чистую ткань из микрофибры и вытерев отпечатки пальцев. Если в посудомоечной машине есть пластиковые кнопки, избегайте мытья кислыми натуральными моющими средствами, такими как уксус, поскольку они могут повредить материал.

Пищевая сода: Пищевая сода творит чудеса как природное чистящее средство. Посыпьте чашку пищевой соды на дно посудомоечной ванны перед запуском горячего цикла мойки. Это может помочь хорошо очистить посудомоечную машину.

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