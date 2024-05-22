Вы можете попробовать применить несколько действенных шагов, чтобы удалить пятна от акриловой краски на одежде.

Удалить пятна от акриловой краски на одежде не сложно, если выполнять правильные действия. Вы можете воспользоваться некоторыми действенными шагами, чтобы устранить эту проблему.

Когда акриловая краска попадает на предмет одежды, быстро смойте краску с одежды, чтобы краска не оставила необратимые пятна.

Смойте краску холодной водой

Смойте краску с одежды, подержав одежду под проточной холодной водой; лучше всего, чтобы вода стекала через тыльную сторону одежды, чтобы вода выталкивала краску из ткани, а не сквозь нее. Если есть большое количество краски, снимите ее с одежды с помощью пластиковой ложки или бумажного полотенца, прежде чем смыть его водой.

Предварительно обработайте пятно

Используйте пятновыводитель или жидкий стиральный порошок, чтобы предварительно обработать пятно от краски.

Стирать одежду

Вымывайте вещь, как обычно, в воде с самой горячей температурой, которую может выдержать одежду, в соответствии с инструкциями по уходу на этикетке. Это поможет удалить пятна от акриловой краски на одежде.

Проверьте пятно перед сушкой

Убедитесь, что пятно вышло во время стирки, прежде чем класть его в сушильную машину. Тепло от сушилки оставит пятно. Если вам не удалось удалить пятна от акриловой краски на одежде, просто повторите процесс удаления снова.

Как удалить пятна от акриловой краски на одежде после высыхания

Когда акриловая краска высохнет, ее тяжело удалить из одежды. Следующий способ может сработать, но прежде чем продолжить, следует подумать, стоит ли одежду спасать.

Соскребите краску

Используйте нож для масла или скребок, чтобы соскоблить краску с ткани.

Разбейте краску

С помощью тряпки нанесите изопропиловый спирт на пятно, осторожно втирая его в краску. Изопропиловый спирт может разрушить водостойкий верхний слой высохшей акриловой краски. Если пигмент переходит с одежды на тряпку, спирт расщепляет краску.

Предварительно обработать пятно

Когда верхний слой краски растворится, смойте спирт с одежды холодной проточной водой и используйте пятновыводитель или жидкий стиральный порошок, чтобы предварительно обработать пятно.

Стирать одежду

Выперите вещь как обычно, используя горячую температуру воды, которую может выдержать одежду, в соответствии с инструкциями по уходу на этикетке.

Проверьте пятно перед сушкой

Тепло от сушилки оставляет пятна, поэтому проверьте, вышло ли пятно во время стирки, прежде чем класть одежду в сушильную машину. Если пятно остается, просто повторите процесс удаления пятна.

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