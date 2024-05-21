Нарциссы — эгоцентричные люди, которые не способны проявлять сочувствие и любят тратить свое время, унижая других людей.

В настоящее время термин «нарцисс» используется очень широко, поэтому важно знать, кто же самый нарциссический знак зодиака.

Итак, какие знаки зодиака обычно нарциссы? Кто самый нарциссический знак зодиака?

ЛЕВ – САМЫЙ НАРЦИССИЧЕСКИЙ ЗНАК ЗОДИАКА. Уроженцы Льва верят, что они потрясающе красивы, чрезвычайно талантливы и умнее, чем 99,9% людей. Как вы уже догадались, эти люди не совсем тихонечки, и у них определенно нет проблем с попаданием в центр внимания. Львы чрезвычайно эгоистичны, и их огромное эгоцентрическое поведение означает, что они огромные нарциссы. К счастью для них, их асцендент может влиять на их поведение, благодаря чему с ними легче ладить.

БЕРЕГИТЕСЬ СКОРПИОНА Если вам повезет встретить Скорпиона, у которого был хороший день на работе, вы не увидите его злую сторону. Хотя, если наоборот, у них выдался по-настоящему ужасный день, то нужно быть начеку! Скорпион с уязвленным эго, скорее всего, ужалит вас, даже если вы этого не заметите. Поэтому убедитесь, что вы никогда не причиняете им вреда, чтобы не стать их боксерской грушей.

ДЕВА — БЕЗЖАЛОСТНЫЙ НАРЦИСС Поскольку Девы постоянно стремятся к совершенству, они иногда ошибаются, думая, что они совершенны или близки к этому! Если вы работаете с Девой, будьте осторожны, потому что они обязательно возьмут на себя ваши успехи, заставляя вас чувствовать, что вы сделали недостаточно. Постоянно гоняясь за славой, они обнажают свои самые уродливые недостатки.

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