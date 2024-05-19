Очистите сливной шланг

Проверьте сливной шланг, чтобы убедиться, что он правильно закреплен на раковине или мусоросборнике. Сливной шланг соединяет посудомоечную машину с вашим мусоропроводом или раковиной и расположен либо под раковиной, либо позади посудомоечной машины. Если он правильно подключен, убедитесь, что он очищен от еды или мусора. Вы можете очистить посудомоечную машину и ее сливной шланг с помощью чистящего раствора канализации или сделать его самостоятельно. Пищевая сода и уксус обычно используются как природное средство для очистки стоков и могут быть отличным решением для слабых засоров. Однако вы можете использовать более сильное средство для очистки засоров, которые нужно немедленно растворить.

Вы недавно производили ремонт сантехники на кухне? Неправильно установленный сливной шланг при реконструкции является распространенной причиной того, что посудомоечная машина не сливает воду. Сливные шланги могут перегнуться при установке и привести к тому, что насос не будет сливаться. Иногда сливной шланг имеет встроенный обратный клапан для одностороннего потока и устанавливается вспять. Если посудомоечную машину устанавливали самостоятельно, соблюдайте рекомендации по замене сливного шланга. Старый дренажный шланг может привести к сливу и ограничить поток воды.