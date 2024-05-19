Чтобы почистить посудомоечную машину, вам нужно всего немного времени и немного полезной информации. Есть пять основных шагов, которые могут помочь вам в этой ситуации.
Как почистить посудомоечную машину
Шаг 1: Опустите посудомоечную машину и отключите ее от источника питания.
Перед началом устранения неисправностей убедитесь, что посудомоечная машина опустелена и отключена от источника питания. Пустая посудомоечная машина позволит вам получить полный вид посудомоечной машины.
Шаг 2: перелейте отстоявшуюся воду из посудомоечной машины
Затем удалите воду, застоявшуюся в посудомоечной машине. Это сделает ливень доступным при устранении неисправностей. Вы можете сделать это, удалив избыток воды с помощью чашки и вымочив оставшуюся воду полотенцами, пылесосом для влажной/сухой очистки или даже мочалкой для индейки и губкой. Обязательно положите ткань или бумажные полотенца вокруг основания посудомоечной машины, чтобы предотвратить утечку воды на пол.
Шаг 3. Проверьте фильтр посудомоечной машины
Вероятной причиной беспокойства относительно дренажа посудомоечной машины является грязный фильтр. Частицы твердой пищи, такие как зерна попкорна или влажные куски бумаги из этикеток контейнеров, могут попасть в фильтр и не дать воде вытекать из посудомоечной машины. Убедитесь, что перелив не связан с использованием посудомоечного средства в посудомоечной машине.
Шаг 4: Ищите других виновных
Если вы почистили фильтр, а посудомоечная машина все еще не сливает воду, возможно, есть другая причина, почему он засорен.
Проверьте сливной насос внутри
Иногда стекло может разбиться во время мытья посудомоечной машины, что может привести к попаданию мелкого твердого мусора в выпускное отверстие сливного насоса. Снимите сливной насос и пропыленосите место, чтобы удалить мусор и почистить посудомоечную машину. Затем замените сливной насос.
Проверить утилизацию мусора
Встроенные посудомоечные машины обычно сливают воду через свалку, поэтому, если ваша посудомоечная машина все еще засорена, это может быть причиной. Включите утилизацию мусора, чтобы убрать остатки пищи. Если вы услышите громкий звук после включения мусоропровода, это может означать, что мусоросборник засорен, и вам также нужно устранить неисправность.
Вы недавно устанавливали или обслуживали мусоросборник? Убедитесь, что сливное отверстие удалено на посудомоечной машине. Этим шагом, которым иногда пренебрегают, является обычный ошибочный диагноз засорения посудомоечной машины.
Очистите воздушный зазор раковины
Воздушный зазор посудомоечной машины пропускает воздух в посудомоечную машину, чтобы он мог соединяться должным образом без создания вакуума. Расположенный в верхней части раковины, он не пропускает ничего кроме воздуха. Однако этот воздушный зазор может засориться или заблокироваться, что может вызвать проблемы с дренажом в посудомоечной машине. Если вы заметили какие-либо накопления в воздушном зазоре раковины, очистите его и убедитесь, что он плотно закреплен.
Очистите сливной шланг
Проверьте сливной шланг, чтобы убедиться, что он правильно закреплен на раковине или мусоросборнике. Сливной шланг соединяет посудомоечную машину с вашим мусоропроводом или раковиной и расположен либо под раковиной, либо позади посудомоечной машины. Если он правильно подключен, убедитесь, что он очищен от еды или мусора. Вы можете очистить посудомоечную машину и ее сливной шланг с помощью чистящего раствора канализации или сделать его самостоятельно. Пищевая сода и уксус обычно используются как природное средство для очистки стоков и могут быть отличным решением для слабых засоров. Однако вы можете использовать более сильное средство для очистки засоров, которые нужно немедленно растворить.
Вы недавно производили ремонт сантехники на кухне? Неправильно установленный сливной шланг при реконструкции является распространенной причиной того, что посудомоечная машина не сливает воду. Сливные шланги могут перегнуться при установке и привести к тому, что насос не будет сливаться. Иногда сливной шланг имеет встроенный обратный клапан для одностороннего потока и устанавливается вспять. Если посудомоечную машину устанавливали самостоятельно, соблюдайте рекомендации по замене сливного шланга. Старый дренажный шланг может привести к сливу и ограничить поток воды.
Шаг 5: Запланируйте обслуживание
Если ни один из этих способов устранения неисправностей посудомоечной машины не сработал, все остальное не помогает, и вы чувствуете себя ошеломленными, запланируйте вызов специалиста. Он сможет устранить проблему и почистить посудомоечную машину правильно.