Чтобы быстрее высушить белье в сушилке, вам нужно знать несколько эффективных советов и основывать их на практике. Вот о каких советах идет речь.
Как быстрее высушить белье в сушилке
1. Очистите сетку от ворса
Сушильным машинам требуется хороший поток воздуха, чтобы они работали должным образом, и очистка ворсиночной сетки – простой способ быстрее высушить белье в сушилке. После каждой загрузки избавляйтесь от застрявших на экране ворсинок, разворачивая его пальцами. Этот быстрый шаг может сэкономить ваше время и головные боли в будущем. Приблизительно каждые шесть месяцев обязательно тщательно очищайте сетку от ворса:
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Снимите ворсинку, очистив весь ворсинок.
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Пропустите его под горячей водой с жидким моющим средством.
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Для чистки используйте нейлоновую щетку.
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Высушите сетку для ворса и вставьте ее обратно в сушилку.
2. Очистите вентиляционные отверстия
Еще одним шагом, который поможет быстрее высушить белье в сушилке, является проверка системы вентиляции сушильной машины и очистка внутренних и наружных вентиляционных отверстий. Выполните следующие действия, чтобы очистить вентиляционные отверстия сушильной машины для оптимального потока воздуха:
Внутреннее вентиляционное отверстие
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Выключите шнур питания.
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Найдите вентиляционный шланг на задней панели сушилки.
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Отсоедините шланг от сушилки.
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Очистите вентиляционное отверстие и удалите ворсинки и пыль щеткой или пылесосом.
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Снова подсоедините шланг к задней части сушилки.
Наружное вентиляционное отверстие
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Найдите вытяжное отверстие, которое обычно находится за пределами вашего дома, крыши или чердака.
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Снимите вентиляционную крышку.
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Очистите любую пыль и ворсинки внутри вентиляционного отверстия с помощью щетки для чистки сушильной машины или вакуумного шланга.
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Замените крышку вентиляции.
После очистки внутреннего и наружного вентиляционных отверстий снова подсоедините сушильную машину к стене и запустите пустой цикл, чтобы очистить остатки пыли и мусора.
3. Не перегружайте сушильную машину
Чтобы быстрее высушить белье в сушилке, нужно иметь достаточно места для сушки в сушилке. В этом случае лучше меньше. Если скачивать сушильную машину меньшим количеством вещей, можно быстрее высушить одежду, увеличив поток воздуха между вещами.
4. Выберите правильный цикл сушки
Рекомендации по циклам сушки для определенных тканей смотрите на этикетке по уходу за одеждой. Автоматические циклы, как правило, обеспечивают наилучшую сушку за самое короткое время.
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