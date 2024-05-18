Еще одним шагом, который поможет быстрее высушить белье в сушилке, является проверка системы вентиляции сушильной машины и очистка внутренних и наружных вентиляционных отверстий. Выполните следующие действия, чтобы очистить вентиляционные отверстия сушильной машины для оптимального потока воздуха:

Внутреннее вентиляционное отверстие



Выключите шнур питания.

Найдите вентиляционный шланг на задней панели сушилки.

Отсоедините шланг от сушилки.

Очистите вентиляционное отверстие и удалите ворсинки и пыль щеткой или пылесосом.

Снова подсоедините шланг к задней части сушилки.

Наружное вентиляционное отверстие



Найдите вытяжное отверстие, которое обычно находится за пределами вашего дома, крыши или чердака.

Снимите вентиляционную крышку.

Очистите любую пыль и ворсинки внутри вентиляционного отверстия с помощью щетки для чистки сушильной машины или вакуумного шланга.

Замените крышку вентиляции.

После очистки внутреннего и наружного вентиляционных отверстий снова подсоедините сушильную машину к стене и запустите пустой цикл, чтобы очистить остатки пыли и мусора.