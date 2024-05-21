Нужно не так много продуктов, однако десерт получится очень вкусным и легким к употреблению. Рецептом поделилась фудблогер «zhuravlina_cooking».
Ингредиенты:
- Ряженка от 4% – 650 г
- Сахар – 60-70 г (лучше использовать коричневый, или другой подсластитель)
- Крахмал кукурузный – 60 г
- *По желанию: ваниль
Приготовление:
В глубокой миске смешайте ряженку, сахар и кукурузный крахмал. Хорошо вымешайте массу, чтобы не было комочков. Если используете ваниль, добавьте ее на этом этапе.
Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите до загустения. Важно мешать непрерывно, чтобы масса не пригорела и не образовались комочки.
Перелейте загустевшую массу в силиконовую форму. Накройте форму пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование корочки.
Переложите форму в холодильник до полного застывания, лучше на ночь. Это позволит десерту хорошо охладиться и приобрести нужную консистенцию.
Перед подачей украсьте десерт по вашему желанию. Можно использовать свежие ягоды, мяту, орехи или карамель.
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