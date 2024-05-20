Такой торт просто делать даже перед приходом гостей, так как он подходит к чаепитию и не требует большого времени.

Этот торт весьма легко готовится, так как не требует слишком большого времени и усердий, достаточно менее получаса, чтобы полностью сформировать слои. Рецептом поделилась фудблогер «zhuravlina_cooking».

Ингредиенты (для формы 20-22 см):

Мука – 250 г

Сахар – 60 г

Сливочное масло – 120 г

Соль – щепотка

Сметана 20% – 500 г

Яйцо – 2 шт.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Ванильный сахар – 20 г (2 пакетика)

Сливочное масло – 50-60 г

Сахар – 120 г

Приготовление:

В миске смешайте мягкое сливочное масло, 60 г сахара, муку и щепотку соли. Растерите все ингредиенты до образования крошки. Выложите крошку на сковороду и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета, около 5-6 минут. Затем снимите с огня и дайте остыть.

В миске взбейте яйца, добавьте крахмал, сметану и 120 г сахара. Перелейте смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Как только появятся первые пузырьки, варите еще 30 секунд, затем снимите с плиты. Добавьте ванильный сахар и 50-60 г сливочного масла, перемешайте до однородности.

Отложите 4 столовые ложки крошки для посыпки торта сверху. Разделите оставшуюся крошку на 4 равные части.

Низ формы выстелите пергаментной бумагой. Выложите одну часть крошки на дно формы, затем равномерно распределите часть горячего крема сверху. Повторите слои крошки и крема трижды, завершая слоем крема. Сверху посыпьте торт отложенной крошкой.

Накройте торт пищевой пленкой и оставьте охлаждаться до комнатной температуры. Затем поместите в холодильник на 6-8 часов, чтобы торт полностью пропитался и застыл.

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