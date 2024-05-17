Ваш гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 года, уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Гороскоп на 17 мая, если ваш день рождения сегодня - Вы — знак зодиака Телец, которым управляет планета Венера.

Знаки зодиака, с которыми вы наиболее совместимы, — это Рак, Скорпион и Рыбы.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 17 мая.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Поиск компромисса может сработать.

Ваш солнечный дом страсти и удовольствия, тянущий вас к поиску собственного счастья.

Между вашей семьей и домашними обязанностями существует противодействие из-за того, что вы хотите сделать сегодня, и того, чего от вас хотят все остальные.

Возможно, начните дома, а затем закончите день с друзьями – так, как вам хотелось бы, – и тогда все будут счастливы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Не обо всем легко говорить открыто, и, вы, возможно, не захотите сейчас делать каких-либо серьезных шагов.

У вас много дел, и хотя семья, как правило, всегда готова помочь, возможно, вам будет полезнее решить некоторые вопросы самостоятельно, прежде чем просить родственников помочь вам.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

На этой неделе у вас могут возникнуть неожиданные расходы, и это может помешать вашим планам или наложить некоторые ограничения на ваш бюджет.

И это усиливает ваш дар болтливости. Используй это. Попросите продление или сделку, если вы думаете, что можете договориться об этом.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сосредоточьтесь на личных вопросах. Позаботьтесь о своем бюджете, подготовке налогов и финансовом планировании. Лучше всего вы будете работать самостоятельно, а полет в одиночку поможет вам во всем разобраться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Давление со стороны сверстников реально, но притворяться, пока вы его не добьетесь, не сработает.

Делать то, что не соответствует вашим мечтам, личным убеждениям и целям, для вас будет практически невозможно.

Нужна крайняя смелость, а сохранение верности себе меняет все к лучшему.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ваши друзья приходят из хорошего места, когда они призывают вас «увидеть свет» в ситуации, которую, по вашему мнению, неправильно оценивают.

Но хорошая новость в том, что ваши друзья прощают, и как только ваша честность станет открытой, вы получите много любви и поддержки, которые помогут вам вернуться туда, где вам нужно быть.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы — главный человек, отвечающий за вашу личную репутацию, и качественные отношения являются приоритетом.

Не выбирайте из пространства одиночества. Стремитесь к качественному взаимодействию и ищите людей, которые защищают вас и не становятся счастливее, когда вы этого не делаете.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вы усердно работаете, чтобы занять свое место в этом мире, и временами утомительно совмещать столько обязанностей одновременно.

Вам нужно плечо, на которое можно опереться, и кто-то, кто прислушается и выслушает. Наберите спасательный круг.

Не оставайся тихо несчастным. Поделитесь тем, что происходит, с другом, который сможет рассмешить вас и поднять настроение, когда вам плохо.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вы щедры, но иногда переусердствуете. Вам может быть сложно найти баланс между тем, чтобы позволить другим иметь все, чем вы готовы поделиться, и необходимостью сэкономить время, ресурсы и деньги для себя.

Пришло время прислушаться к собственному совету по поводу установления границ.

Что бы вы сказали другу на вашем месте? Спросите себя, почему вам так трудно делать то, что вы сами проповедуете.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Это нормально, когда парам трудно решать финансовые вопросы.

У вас есть свои идеалы и привычки, связанные с деньгами, а у вашего партнера – свои.

Важно научиться сочетать то, что у вас обоих есть, чтобы вы приносили взаимную выгоду и строить совместное будущее, может быть непросто.

Не сдавайтесь только потому, что это сложно. Чтобы найти то, что работает, нужно больше времени.

Водолей (20 января – 18 февраля)

И хотя у вас так много дел, этот день был создан для того, чтобы произошло что-то особенное, чтобы вы могли провести время со своим партнером. Идите ва-банк. Исследуйте свою самую глубокую фантазию.

Съездите на пляж и прогуляйтесь по песку или спланируйте пикник, слушая джаз и медленные танцы после наступления темноты.

Суть в том, что вы командуете днем, а не позволяете ему опережать вас – делайте то, чего хочет ваше сердце.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

На вас оказывается давление, вы должны уступить требованиям других, но вы знаете, что жизнь слишком коротка, чтобы делать то, что хотят другие люди (все время), особенно если это приведет к отставанию в других областях вашей жизни. .

Настройтесь на оставшуюся часть этого месяца решительно, чтобы быть готовыми к лету.

Сказать «нет» непросто, но необходимо. Возможно, вам не хочется говорить «нет», но ради вашего собственного будущего это необходимо.

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