Йогуртовый десерт понравится всем - и детям, и взрослым, ведь его сладкий вкус с легкой кислинкой благодаря апельсину и киви хорошо сочетается с другими фруктами.

Благодаря сочетанию ягод и йогурта, десерт получится максимально мягким и не сложным в приготовлении. Также этот десерт подойдет в качестве дополнения к праздничному столу. Рецептом поделилась фудблогер «zhuravlina_cooking».

Ингредиенты:

350 мл натурального йогурта без добавок

7 грамм агар-агара

200 мл молока

200-210 грамм сгущенки

2 киви

1 апельсин

1 банан

Приготовление:

Киви, апельсин и банан нарежьте кубиками или дольками.

В кастрюле смешайте молоко и агар-агар. Доведите до кипения и варите на слабом огне, постоянно помешивая, до полного растворения агар-агара.

Добавьте сгущенку и йогурт. Помешивайте еще 1-2 минуты, пока сгущенка полностью не растворится. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.

В форму для запекания выложите слой фруктов, затем налейте слой йогуртовой массы. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, заканчивая йогуртовой массой.

Поставьте форму в холодильник на несколько часов, чтобы десерт застыл, делится кулинар.

После застывания десерт можно вынуть из формы, нарезать на порционные кусочки и подавать.

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