Благодаря сочетанию ягод и йогурта, десерт получится максимально мягким и не сложным в приготовлении. Также этот десерт подойдет в качестве дополнения к праздничному столу. Рецептом поделилась фудблогер «zhuravlina_cooking».
Ингредиенты:
- 350 мл натурального йогурта без добавок
- 7 грамм агар-агара
- 200 мл молока
- 200-210 грамм сгущенки
- 2 киви
- 1 апельсин
- 1 банан
Приготовление:
Киви, апельсин и банан нарежьте кубиками или дольками.
В кастрюле смешайте молоко и агар-агар. Доведите до кипения и варите на слабом огне, постоянно помешивая, до полного растворения агар-агара.
Добавьте сгущенку и йогурт. Помешивайте еще 1-2 минуты, пока сгущенка полностью не растворится. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
В форму для запекания выложите слой фруктов, затем налейте слой йогуртовой массы. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, заканчивая йогуртовой массой.
Поставьте форму в холодильник на несколько часов, чтобы десерт застыл, делится кулинар.
После застывания десерт можно вынуть из формы, нарезать на порционные кусочки и подавать.
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