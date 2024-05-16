Лаваш с крабовыми палочками – это очень вкусная и сытная закуска, которая будет прекрасно смаковать и на природе во время пикника, и дома за семейным столом.

Лаваш с крабовыми палочками не зря пользуется популярностью уже много лет.

Эта закуска имеет множество вариаций, легко и быстро готовится и всегда пригодится. Ее можно приготовить на пикник, праздничный стол или порадовать близких во время обычного ужина или обеда.

Одним из рецептов лаваша с крабовыми палочками делился на своей странице в Инстаграм и шеф-повар, финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» Николай Люлько.

И для приготовления лаваша с крабовыми палочками следует иметь такие ингредиенты: один большой лаваш или 2 маленьких, намазка с креветками – 250 г, два средних огурца, крабовые палочки – 200 г, яйца – 4 шт, укроп и зеленый лучок по вкусу, консервированная кукуруза– 0,5 банки, твердый сыр – 100 г. По желанию, в такой лаваш с крабовыми палочками можно добавить любимые чипсы.

Лаваш с крабовыми палочками.

Шаг первый – слайсами нарезаем огурцы. Укроп и зеленый лук тоже измельчаем. Куриные яйца нужно отварить и натереть на большой терке, а крабовые палочки разрезать пополам.

Теперь берем лаваш и намазку с креветками – смазываем. На часть лаваша выкладываем огурцы, порезанные слайсами, и крабовые палочки.

Лаваш с крабовыми палочками.

Далее, после палочек и огурца, присыпаем лаваш потертыми яйцами. На яйца идет зелень и консервированная кукуруза. Твердый сыр необходимо потереть на мелкой терке и посыпать на яйца и зелень.

Лаваш с крабовыми палочками.

Теперь скручиваем лаваш с крабовыми палочками в рулет и нарезаем на порционные кусочки.

По желанию, порезанный лаваш с крабовыми палочками можно посыпать крошкой из картофельных чипсов.

Подчеркнем, что лаваш будет более сочным, если завернуть его в пищевую пленку и положить в холодильник на несколько часов.

Такой лаваш с крабовыми палочками можно приготовить заранее и порезать непосредственно перед подачей на стол.

Лаваш с крабовыми палочками.

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