Майонез – очень вкусный и универсальный соус, который пришел из французской кухни, но то, что продается в наших магазинах, имеет мало общего с оригиналом.

Одесский ресторатор Савва Либкин на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить идеальный домашний майонез, после которого вы забудете о магазинном.

Домашний майонез получается гораздо вкуснее покупного, не содержит вредных добавок, а готовится очень просто и быстро.

Также можно самостоятельно регулировать консистенцию майонеза в зависимости от того, как вы хотите его использовать: для салатов подойдет более жидкий вариант, а для бутербродов – более густой.

Чтобы приготовить идеальный домашний майонез, ресторатор рекомендует брать такие ингредиенты:

растительное масло (лучше брать оливковое холодного отжима) – 140 г

желтки яичные – 2 шт.

горчица дижонская – 20 г

сливки растительные – 20 г

лимонный сок – 10 г

соль и перец – по вкусу

Для приготовления майонеза ресторатор в стеклянную или фарфоровую миску выкладывает яичные желтки, добавляет сок лимона, соль, белый перец и горчицу и взбивает эту смесь.

После этого постепенно начинаем добавлять растительное масло, продолжая активно взбивать массу. Продолжаем добавлять растительное масло и взбивать майонез до получения идеальной текстуры.

В конце ресторатор добавляет в соус растительные сливки, перемешивает все и доводит майонез до вкуса солью и перцем.

Для стабилизации обязательно отправляем майонез на несколько часов в холодильник.

Ресторатор подчеркнул, что майонез подают только свежим, его нельзя нагревать и использовать при запекании.

Последние новости Украины:

Леся Никитюк раскрыла секрет борща, от которого в восторге.

Добавьте всего один ингредиент – звезда "Женского квартала" подсказала, как улучшить вкус любимого блюда.

Без теста и духовки – Ольга Сумская поделилась рецептом быстрой пиццы на сковороде.