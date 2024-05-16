Одесский ресторатор Савва Либкин на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить идеальный домашний майонез, после которого вы забудете о магазинном.
Домашний майонез получается гораздо вкуснее покупного, не содержит вредных добавок, а готовится очень просто и быстро.
Также можно самостоятельно регулировать консистенцию майонеза в зависимости от того, как вы хотите его использовать: для салатов подойдет более жидкий вариант, а для бутербродов – более густой.
Чтобы приготовить идеальный домашний майонез, ресторатор рекомендует брать такие ингредиенты:
- растительное масло (лучше брать оливковое холодного отжима) – 140 г
- желтки яичные – 2 шт.
- горчица дижонская – 20 г
- сливки растительные – 20 г
- лимонный сок – 10 г
- соль и перец – по вкусу
Для приготовления майонеза ресторатор в стеклянную или фарфоровую миску выкладывает яичные желтки, добавляет сок лимона, соль, белый перец и горчицу и взбивает эту смесь.
После этого постепенно начинаем добавлять растительное масло, продолжая активно взбивать массу. Продолжаем добавлять растительное масло и взбивать майонез до получения идеальной текстуры.
В конце ресторатор добавляет в соус растительные сливки, перемешивает все и доводит майонез до вкуса солью и перцем.
Для стабилизации обязательно отправляем майонез на несколько часов в холодильник.
Ресторатор подчеркнул, что майонез подают только свежим, его нельзя нагревать и использовать при запекании.
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