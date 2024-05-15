Знаменитый крабовый салат можно готовить не только к новогодним праздникам, но и в дни, когда за окном уже тепло, а на полках магазинов и на рынках появляются молодые овощи.

Классический крабовый салат готовят с консервированной кукурузой, яйцами, с добавлением или без риса, свежим огурцом.

Но благодаря своей популярности крабовый салат теперь имеет множество вариаций. Заправлять «Крабовый» теперь тоже многие любят не просто майонезом, а всевозможными заправками. Например, с добавлением горчицы, зелени и чеснока.

А когда начинается сезон молодой капусты, крабовому салату также можно добавить новые весенние вкусы.

Крабовый салат с молодой капустой.

И для приготовления весеннего крабового салата понадобятся такие ингредиенты: молодая капуста, крабовые палочки, свежий огурец, твердый сыр, консервированная кукуруза, зеленый лук, майонез для заправки, а также соль и перец по вкусу.

Молодую капусту следует нашинковать, а крабовые палочки режем полосочками. Также полосочками нарезаем свежий огурец и сыр.

Зеленый лук измельчаем. Добавляем ко всем ингредиентам кукурузу, перец и соль. Заправляем майонезом и можно угощаться!

Крабовый салат с молодой капустой.

Отметим, что к такому салату можно приготовить оригинальную заправку. Для этого понадобятся следующие ингредиенты: укроп, зубчик чеснока, чайная ложка горчицы, 200 г майонеза и черный перец по вкусу.

Укроп нарезаем, чеснок измельчаем, добавляем горчицу и майонез. Все, заправка к крабовому салату на скорую руку готова!

Напомним, что крабовый салат можно приготовить с пекинской капустой.

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