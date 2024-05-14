Есть легкие методы, которые могут помочь вам очистить холодильник так, чтобы при этом не испортить продукты.

Очистить холодильник задачи не из самых простых, ведь обычно этот процесс требует немного времени и усилий. Но есть методы, которые могут облегчить вашу работу. Мы расскажем о них.

Как очистить холодильник

Извлеките это все

Чтобы по-настоящему проникнуть в трещины и щели, вам нужно опорожнить холодильник. Переместите все в картонную коробку, чтобы все бутылки, банки и другие контейнеры были рядом. Если что-нибудь в коробке потечет, вы можете выбросить это, когда закончите. Используйте этот шаг для проверки сроков годности и просмотра коллекции приправ. Действительно ли вам нужен этот острый соус из вашего прошлогоднего путешествия?

Если вы боитесь, что скоропортящиеся продукты испортятся во время уборки, вы можете положить пакеты со льдом на любые чувствительные продукты. Или если у вас есть изолированный кулер, вы можете использовать его вместо коробки. Но в идеале весь этот процесс не должен длиться больше часа.

По всей вероятности, когда вы удаляете предметы, вы пересекетесь с засохшими травами, беспризорными крошками или другими пылевыми предметами. Подметайте совком и щеткой или еще раз попытайтесь очистить холодильник пылесосом. А теперь самое интересное.

Скраб, скраб, скраб

Для регулярных уборок (стремитесь раз в месяц), удаление просроченных продуктов и чистка мыльной губкой – это все, что вам нужно. Сначала снимите все съемные полки и ящики. Очистите их горячей водой с мыльным раствором в раковине, а затем удалите излишки влаги сухой тканью (микрофибра отличная, если она у вас есть).

Закончив расставлять стеллажи, переходите к главному событию – самому холодильнику. Возьмите ведро и губку, заполните теплой водой, добавьте моющее средство и перемешайте, пока не станет пены. Пора мыть: как и с автомобилями или мебелью, работайте сверху вниз. Таким образом, когда грязь стекает вместе с мыльной водой, она не капает на уже блестящие участки. Закончив с интерьером, протрите холодильник и снаружи. Если у вас холодильник из нержавеющей стали, подумайте об использовании специального чистящего средства, чтобы вещи оставались блестящими.

Закончив, обязательно протрите стенки и заднюю часть холодильника чистым полотенцем, поскольку лишняя влага может накапливаться, когда съемные полки вернутся на место, создавая невиданный беспорядок позже.

Глубокая очистка при необходимости

Большую часть времени можно использовать для мытья посуды и воду из-под крана, но время от времени выбирайте глубокую очистку, чтобы очистить и дезинфицировать холодильник более тщательно. Дважды в год выполните указанные выше действия, а затем завершите очистку более интенсивным дезинфицирующим средством. В ведре или бутылке с пульверизатором можно смешать раствор 1 столовой ложки отбеливателя на 1 галлон воды, а затем начать вытирать мягкой тканью или бумажными полотенцами. (Предупреждение: если вы используете отбеливатель, избегайте чистящих средств с аммиаком, поскольку они смешивают опасную химическую реакцию.) Чтобы получить менее абразивное чистящее средство, попробуйте раствор равных частей воды и белого уксуса.

Глубокая очистка – это удачное время, чтобы пройти по другим труднодоступным местам, например резиновая прокладка вокруг уплотнения дверцы, где со временем может накапливаться влага и грязь. Обязательно протрите все полки и дорожки ящиков, пока вы это делаете.

Снова собрать

Чтобы реконструировать свой холодильник, просто поработайте обратно. Вам нужно поставить все по своим местам, когда вам удалось очистить холодильник. Начните с замены полок и ящиков, убедившись, что они полностью высохли, прежде чем поставить их на место. Тогда вы можете начать возвращать всю свою еду. Это момент, чтобы просмотреть компоновку вашего холодильника и создать себе аккуратный базовый план в будущем. Мы рекомендуем оставлять свободным пространство для подъема теста, маринования мяса или других крупных кулинарных работ.

Читайте также:

Как избавиться от запахов приготовления пищи: мгновенный способ

Как избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильной камере: простой лайфхак

Как вывести из помещения запах горелого: поможет один интересный лайфхак