Если вы заметили, что вам матрас испачкался, то вам нужно немедленно его почистить, чтобы грязь не въелась слишком глубоко. Мы расскажем подробно об этом процессе.
Как почистить свой матрас
- Соберите свои запасы
Вам не нужно многое, чтобы почистить свой матрас. Но вам нужны подходящие материалы. Это не та ситуация, когда вы можете заменить один запас на что-то другое, что валяется.
Эти ингредиенты и инструменты специально подобраны для очистки вашего матраса без его повреждения.
- Пылесосите с помощью насадки для обивки (или воспользуйтесь пылесосом для ковров)
- Стиральный порошок
- Пищевая сода
- Салфетки для чистки
- Холодная вода
- Перекись (если есть пятна крови)
- Снимите постельное белье
Чтобы почистить матрас, нужно, чтобы на нем не было ничего лишнего. Уберите все со своей кровати и расстелите матрас. Сюда входят одеяла, простыни, наволочки, чехлы для матрасов и т.д. Бросьте все в стиральную машину для очистки, пока вы будете заниматься матрасом. Кроме того, постельное белье следует стирать в горячей воде, чтобы избавиться от любых скрывающихся вокруг пылевых клещей.
- Вакуум Прочь!
Теперь самое интересное. Возьмите пылесос, вставьте насадку для обивки в палочку и накройте каждый квадратный дюйм матраса. Это касается всех сторон и швов. Если вам трудно добраться до любого участка, воспользуйтесь насадкой для щелей, чтобы впитать стойкую пыль или грязь.
- Очистка места (если необходимо)
Если вы заметили какие-либо пятна, сейчас самое время почистить матрас от них. Тип матраса и тип пятна будут определять способ чистки, поэтому обязательно прочтите рекомендации производителя (если таковые найдете).
- Посыпать содой
После того, как вы удалите все пятна, возьмите пищевую соду и посыпьте ею матрас как волшебную пыль. Дайте ему постоять несколько часов (или даже ночь, если вы отправитесь в путешествие). Пищевая сода распадется и поглотит любую влагу или оставшийся запах.
- Вакуум (опять)
Когда вы позволите пищевой соде сделать свое дело, пропылесосите его. Не торопитесь и поработайте над всеми швами, боками и щелями. Мы хотим, чтобы ваш матрас был свеж!
- Перевернуть и повторить
Думали, вы кончили? Еще не совсем. Переверните этот матрас и почистите другую сторону. И если производитель вашего матраса все равно рекомендует регулярно переворачивать матрас, это удачное время, чтобы держать новую сторону вверх.
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