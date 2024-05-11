Существуют эффективные советы, которые могут помочь вам почистить матрас и наслаждаться приятным пребыванием на нем.

Если вы заметили, что вам матрас испачкался, то вам нужно немедленно его почистить, чтобы грязь не въелась слишком глубоко. Мы расскажем подробно об этом процессе.

Как почистить свой матрас

Соберите свои запасы

Вам не нужно многое, чтобы почистить свой матрас. Но вам нужны подходящие материалы. Это не та ситуация, когда вы можете заменить один запас на что-то другое, что валяется.

Эти ингредиенты и инструменты специально подобраны для очистки вашего матраса без его повреждения.

Пылесосите с помощью насадки для обивки (или воспользуйтесь пылесосом для ковров)

Стиральный порошок

Пищевая сода

Салфетки для чистки

Холодная вода

Перекись (если есть пятна крови)

Снимите постельное белье

Чтобы почистить матрас, нужно, чтобы на нем не было ничего лишнего. Уберите все со своей кровати и расстелите матрас. Сюда входят одеяла, простыни, наволочки, чехлы для матрасов и т.д. Бросьте все в стиральную машину для очистки, пока вы будете заниматься матрасом. Кроме того, постельное белье следует стирать в горячей воде, чтобы избавиться от любых скрывающихся вокруг пылевых клещей.

Вакуум Прочь!

Теперь самое интересное. Возьмите пылесос, вставьте насадку для обивки в палочку и накройте каждый квадратный дюйм матраса. Это касается всех сторон и швов. Если вам трудно добраться до любого участка, воспользуйтесь насадкой для щелей, чтобы впитать стойкую пыль или грязь.

Очистка места (если необходимо)

Если вы заметили какие-либо пятна, сейчас самое время почистить матрас от них. Тип матраса и тип пятна будут определять способ чистки, поэтому обязательно прочтите рекомендации производителя (если таковые найдете).

Посыпать содой

После того, как вы удалите все пятна, возьмите пищевую соду и посыпьте ею матрас как волшебную пыль. Дайте ему постоять несколько часов (или даже ночь, если вы отправитесь в путешествие). Пищевая сода распадется и поглотит любую влагу или оставшийся запах.

Вакуум (опять)

Когда вы позволите пищевой соде сделать свое дело, пропылесосите его. Не торопитесь и поработайте над всеми швами, боками и щелями. Мы хотим, чтобы ваш матрас был свеж!

Перевернуть и повторить

Думали, вы кончили? Еще не совсем. Переверните этот матрас и почистите другую сторону. И если производитель вашего матраса все равно рекомендует регулярно переворачивать матрас, это удачное время, чтобы держать новую сторону вверх.

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