Есть интересные способы, которые могут помочь вам очистить блендер и наслаждаться его чистоплотностью.

Рано или поздно вам точно придется очистить свой блендер , особенно если вы давно этого не делали. Мы расскажем, как правильно это сделать.

Как очистить блендер при ежедневном использовании

Как и в случае с большинством проектов уборки на дому, важно убирать по ходу. Если вы чистите свой блендер после каждого использования, вы облегчите свою жизнь. Проблема в том, что большинство людей не желают этого делать. Но угадайте что? Это не так трудно, как вы думаете. Ниже мы расскажем вам о точных шагах.

Шаг 1. После использования не оставляйте блендер. Это позволит содержимому застыть и покрыться корочкой. Вместо этого немедленно промойте контейнер и крышку теплой/горячей водой.

Шаг 2: Наполните блендер наполовину теплой водой и немного моющего средства.

Шаг 3. Используйте настройку «импульс» блендера, чтобы смешивать мыльную воду, пока все содержимое не будет смыто со стенок и лезвия. Это поможет очистить блендер более тщательно.

Шаг 4: Снова промойте и высушите полотенцем, осторожно держа лезвия. (Высушивание полотенцем предотвращает помутнение контейнеров из-за минеральных отложений. Если ваш блендер мутный, продолжайте читать до конца.)

Как очистить блендер от застрявшей пищи

Если вы очистите блендер во время работы, вам не придется часто сталкиваться с застрявшей пищей. Но, возможно, вы только что впервые натолкнулись на это руководство по чистке блендера и пытаетесь восстановить отвратительный, покрытый корочкой блендер до его славных дней, когда его впервые вынули из упаковки. Не волнуйтесь – надежда еще не потеряна. У вас есть варианты.

Шаг 1. Для блендеров с жесткой, прилипшей пищей мы начнем с распыления средством и даем ему постоять 20-30 минут. Это помогает разрыхлить все и сделать чистку легким ветерком. Вы можете повторить этот шаг, если это нужно, но это магия!

Шаг 2. Далее снимите блендер с основания и протрите внутреннюю часть, пока не исчезнут все кусочки. (Мы рекомендуем скраб-щетку, чтобы почистить внутреннюю часть, поскольку не очень легко и безопасно засунуть пальцы туда, где они не видны.)

Шаг 3: хорошо промойте и смешайте с горячей водой, чтобы убедиться, что все тщательно очищено.

Шаг 4: Дайте блендеру постоять до полного высыхания.

Шаг 5. Для основания блендера начните с того, что отсоедините его от розетки. Далее мы используем горячую мыльную воду и ткань из микрофибры, чтобы вытереть его, включая середину с уголками и щелями. Помните, что вам нужна только капля мыльного средства!

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