Очистить ванну от грязи и налета это довольно сложная задача, которая требует немного терпения и усилий. Но если вы проделаете эти 7 шагов, то ваша работа несколько облегчится.

Как очистить ванну от грязи и налета

Промыть. Быстро промойте ванну горячей водой, чтобы смочить ее, а также устранить любую явную грязь, промывая ее в канализацию. Добавьте пищевую соду. Обильно посыпьте пищевой содой всю ванну, включая сливную зону и крепеж смесителя, чтобы эффективно очистить ванну.

Если ваша ванна очень грязная, замените пищевую соду купленным в магазине чистящим средством для ванн и плитки и следуйте указаниям на этикетке.

Мыло. Наполните ведро примерно половиной галлона горячей воды и несколькими каплями нежного, но эффективного средства для мытья посуды. Скраб. Используя щетку для чистки или губку (опять же в зависимости от того, насколько грязна ваша ванна), используйте смесь мыльной воды, чтобы наполнить ванну губкой (или скрабом!).

Регулярно наполняйте мыльный раствор очистительным приспособлением и не забудьте часто смывать его в ведре во время работы.

Если ваша ванна очень отвратительна, вы можете посыпать пищевую соду прямо на губку или щетку и очистить ванночку серьезным средством. Мыльная вода в сочетании с пищевой содой превратится в нечто вроде липкой пасты и сделает свою магию.

Снова промойте. Ваша ванна выглядит чище? Мол, гораздо чище? Хорошо. Тщательно промойте ванночку горячей водой. Продезинфицировать. Используя либо бутылку-распылитель с разбавленным раствором отбеливателя своими руками, либо готовый продукт, продезинфицируйте ванну и близлежащие территории, чтобы избавиться от любой ползучей плесени, плесени или остающихся бактерий. (Убедитесь, что ванная комната хорошо проветривается во время этого шага, открыв все окна и включив все вентиляторы!)