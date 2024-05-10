Скорость вашего интернета может ухудшиться по множеству причин, если у вас занятая семья, в которой несколько человек используют несколько беспроводных устройств через Wi-Fi.

Низкая скорость Wi-Fi расстраивает, если вы работаете дома и ваши потребности включают видеоконференции, загрузку и выгрузку больших объемов данных, или если вам нравится смотреть потоковое видео или играть в конце дня.

Однако вы действительно можете увеличить и улучшить скорость Wi-Fi.

Причиной медленного Wi-Fi может быть устаревшее оборудование. Возможно, пришло время подумать об обновлении вашей технологии до новейших и лучших продуктов и услуг.

Устройства, которые не поддерживают высокие скорости Wi-Fi. Некоторые устройства не поддерживают более высокие скорости.

Чтобы узнать, какие скорости поддерживает ваше устройство Wi-Fi, обратитесь к руководству пользователя или выполните поиск в Интернете по номеру модели устройства.

Устаревшая прошивка Wi-Fi. Также возможно, что ваше оборудование работает с устаревшими драйверами или прошивкой.

Драйверы и встроенное ПО помогают вашим устройствам подключаться к Wi-Fi.

Вирусы или вредоносное ПО . Брандмауэры, антивирусное программное обеспечение и виртуальные частные сети (VPN) могут создавать помехи в вашей сети Wi-Fi.

Как увеличить скорость Wi-Fi?

1. Переместите маршрутизатор. Первое, что вы можете сделать, чтобы улучшить скорость интернета, — это переместить маршрутизатор.

Если ваш маршрутизатор расположен в неправильном месте, сигнал может быть недостаточно сильным

2. Выключите и включите питание вашего оборудования. Выключение и включение модема означает его выключение вместе со всеми подключенными устройствами, ожидание 30 секунд, а затем снова включение всего.

3. Защитите свой Wi-Fi. Помните, что все устройства используют одну и ту же скорость соединения в вашей домашней сети.

4. Перейдите на более быстрый Интернет. Чтобы обеспечить доступ к самому быстрому Интернету и скорости Wi-Fi, вы можете перейти на оптоволоконный Интернет и приобрести гигабитную скорость Интернета.

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