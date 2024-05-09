Нежная закуска Рафаэлло из крабовых палочек – это вкусная и бюджетная закуска, которая готовится из простых ингредиентов и может дополнить любые блюда на столе.

Закуска из крабовых палочек получила свое название благодаря форме и цвету, напоминающим знаменитые сладкие шарики «Рафаэлло».

Но их объединяет не только это. Сладкое «Рафаэлло» и шарики из крабовых палочек – это праздник. Поэтому не зря эта популярная закуска некоторым напоминает о доме и застолье в кругу родных и друзей.

Для приготовления крабовой закуски Рафаэлло понадобятся простые ингредиенты и немного времени. Одним из рецептов поделилась блогер «Anny.cooking».

«Крабовые рафаэлло. Ну, очень вкусная и нежная закуска!», - подчеркнула фудблогер на своей странице.

Ингредиенты понадобятся следующие: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 2 плавленых сливочных сырка, 1 зубчик чеснока, оливки/маслины, 1/3 ч.л. соли, майонез.

Крабовая закуска «Рафаэлло».

Крабовая закуска «Рафаэлло».



Часть крабовых палочек натираем на мелкой терке, а часть разбираем на волокна или нарезаем. Потереть палочки будет легче, если их немного подморозить.

Отварные яйца тоже натираем на мелкой терке. Также натираем плавленый сырок.

Крабовая закуска «Рафаэлло».



Крабовая закуска «Рафаэлло».



Соединяем нарезанные крабовые палочки с другими ингредиентами. Выдавливаем чеснок, добавляем соль и перемешиваем.

Добавляем в смесь майонез и снова перемешиваем.

Теперь формируем шарики и в каждый из них выкладываем маслинку. Последний шаг – обваливаем Рафаэлло в натертых крабовых палочках.

Крабовая закуска «Рафаэлло».



Такая крабовая закуска будет также роскошно смаковать, если ее намазывать на хлеб или гренки.

Отметим, что рецептов крабовой закуски «Рафаэлло» много. Кто-то любит ее без маслин, кто добавляет тертый твердый сыр.

Также такие шарики можно обваливать в поджаренном кунжуте.

Крабовая закуска «Рафаэлло».



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