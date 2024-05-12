Изгоните клещей - вредителей-переносчиков болезней со своей территории с помощью этих простых методов.

Борьба с клещами в вашем саду имеет решающее значение из-за потенциального риска для здоровья, который представляют эти крошечные паукообразные.

Клещи могут передавать различные заболевания, в том числе болезнь Лайма, которая может быть опасна для вас, ваших детей и домашних животных.

Как избавиться от клещей в саду. Чтобы уменьшить популяцию клещей в вашем дворе и свести к минимуму риск укуса клеща, попробуйте следовать приведенному ниже многостороннему подходу.

Добавьте в сад растения, которые ненавидят клещи: травы , как мята, розмарин, рута, мята королевская и полынь, цветы, такие как хризантемы, бархатцы, маргаритку и даже чеснок, помогут держать паразитов на расстоянии.

Часто косите траву и ухаживайте за ландшафтом. Хотя клещи могут перемещаться куда угодно, они наиболее распространены в высокой траве и низких кустарниках. Широкая полоса низкой травы не является их предпочтением, поэтому регулярно косите газон.

А чтобы клещам было сложнее проникнуть в ваш двор, сократите количество густой заросли и почвенного покрова, граничащих с вашим участком.

Уберите все кучи поленьев. Если он сейчас находится в затененном месте, переместите его в солнечное место, подальше от дома, чтобы сделать его менее привлекательным для клещей.

Отпугивайте мелких животных. Многие мелкие млекопитающие и птицы также служат переносчиками клещей в ваш сад.

Последние новости Украины:

Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду: уловки опытных дачников.

Также сообщалось, в чем нужно вымочить семена перед посадкой.

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она выросла вкусной.