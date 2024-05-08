Роман, 44-летний мужчина из Первомайска Днепропетровской области, до начала полномасштабной войны работал на шахте, но служить пошел с первых дней вторжения рф.

В больнице города Днепра удалось спасти защитника, получившего серьезные травмы на Бахмутском направлении. У военного были переломы черепа и многочисленные повреждения лица. Благодаря неутомимым усилиям медицинского персонала сейчас состояние военного стабилизировано, и его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Роман, 44-летний мужчина из Первомайска Днепропетровской области, до начала полномасштабной войны работал на шахте. Он вместе с любимой Татьяной, с которой находился в отношениях почти 15 лет, любил путешествовать, но из-за занятости не успел жениться официально. В 2022 году Роман ушел на фронт.

На Бахмутском направлении он получил тяжелое ранение с переломами лобного черепа и гайморовых пазух, нижней челюсти, костей носа.

"С лица осталась большая одна рана и правый глаз. Лоры, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги восстанавливают операциями лица. В реанимации вставили трахеостому, позволяющий жить аппарат", - рассказывает врач.

Он добавляет, что Роману уже пришлось пройти несколько операций, а потерял много крови. Два дня назад Роман уже начал общаться движениями и пытается писать СМС-ки. Татьяну держит крепко руками, боясь отпустить. Все эти действия делают их более целостными и сильными.

Врач также сообщил, что Романа отправят за границу для проведения крупной косметической операции по восстановлению пострадавшего от войны лица.

Рыженко, наблюдая, как любимая Романа заботится о нем в больнице, заметил, что настоящая любовь не обращает внимания на стертое взрывами лицо, отсутствие глаз или переломанные кости. Она просто существует.

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