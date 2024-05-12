Вы можете вывести из ковра запах кошачьей мочи с помощью обычных и простых лайфхаков. Мы расскажем вам о них.

Чистка кошачьей мочи не очень интуитивно понятна. На самом деле это сродни научному эксперименту. В то время как вы инстинктивно используете теплую или горячую воду, чтобы очистить в основном что-либо другое, использование горячей воды на кошачьей моче только закрепит и усилит вонь. Итак, если вам нужно вывести из ковра запах кошачьей мочи, следуйте нашим инструкциям, приведенным ниже.

Определите источник запаха. И делайте это быстро! Ковры быстро впитывают. Чем дольше кошачья моча стоит там, тем хуже она будет пахнуть – не говоря уже о том, что коты любят мочиться в одно и то же место.

И делайте это быстро! Ковры быстро впитывают. Чем дольше кошачья моча стоит там, тем хуже она будет пахнуть – не говоря уже о том, что коты любят мочиться в одно и то же место. Используйте бумажные полотенца или старую тряпку, чтобы промокнуть пятно холодной водой. Вы захотите впитать как можно больше кошачьей мочи из ковра. Если у вас под рукой есть влажный пылесос с отсосом, смело используйте его в холодных условиях. Не трите ковер, это заставит кота мочиться больше, втирая его еще больше (и надолго) в ковер. И не используйте пароочиститель, поскольку тепло от него может вызвать запах кошачьей мочи.

Вы захотите впитать как можно больше кошачьей мочи из ковра. Если у вас под рукой есть влажный пылесос с отсосом, смело используйте его в холодных условиях. Не трите ковер, это заставит кота мочиться больше, втирая его еще больше (и надолго) в ковер. И не используйте пароочиститель, поскольку тепло от него может вызвать запах кошачьей мочи. Смочите пятно энзимным очистителем. Этот тип чистящего средства использует специальные ферменты для расщепления устойчивых пятен, и его можно найти в зоомагазинах или большинстве крупных розничных торговцев. Если вы не можете этого получить, сделайте собственное чистящее дома, смешав (белый или яблочный) уксус и воду в соотношении 1:1. Поскольку уксус кислый, он нейтрализует бактерии в кошачьей моче и помогает вывести из ковра запах кошачьей мочи. Оставьте раствор на ковре в течение 3-5 минут или внимательно следуйте инструкциям на этикетке моющего средства. Этот шаг важен, потому что коты имеют привычку и предпочитают мочиться в одном месте. Поэтому обязательно нейтрализуйте кошачью мочу на ковре, чтобы помочь им забыть об этом.

Промокните. Влажным полотенцем (помните, холодной водой!) промокните энзимное средство для чистки ковра.

Влажным полотенцем (помните, холодной водой!) промокните энзимное средство для чистки ковра. Посыпьте пищевой содой пятно, дайте ему постоять примерно час, прежде чем убрать его с ковра. Это дополнительно поможет вывести из ковра запах кошачьей мочи.

Чтобы предотвратить случаи, когда кошка мочит в будущем, держите лоток чистым

Чтобы в будущем избежать инцидентов, связанных с мочой, обязательно держите лоток чистым. Котята ненавидят грязный лоток, и некоторые кошки более аккуратны, чем другие. Если ваш кот продолжает писать за пределами своей будки без видимых причин (новый питомец, новый дом, смена обстановки, смена кошачьего туалета), подумайте о том, чтобы отвезти его к ветеринару для проверки, поскольку это может быть причиной поведения или здоровья я. Вы должны позаботиться об этой проблеме не только для того, чтобы вам больше не пришлось думать о том, как вывести из ковра запах кошачьей мочи, но и ради благополучия вашего любимца.