Вы можете вывести из ковра запах кошачьей мочи с помощью обычных и простых лайфхаков. Мы расскажем вам о них.
Чистка кошачьей мочи не очень интуитивно понятна. На самом деле это сродни научному эксперименту. В то время как вы инстинктивно используете теплую или горячую воду, чтобы очистить в основном что-либо другое, использование горячей воды на кошачьей моче только закрепит и усилит вонь. Итак, если вам нужно вывести из ковра запах кошачьей мочи, следуйте нашим инструкциям, приведенным ниже.
- Определите источник запаха. И делайте это быстро! Ковры быстро впитывают. Чем дольше кошачья моча стоит там, тем хуже она будет пахнуть – не говоря уже о том, что коты любят мочиться в одно и то же место.
- Используйте бумажные полотенца или старую тряпку, чтобы промокнуть пятно холодной водой. Вы захотите впитать как можно больше кошачьей мочи из ковра. Если у вас под рукой есть влажный пылесос с отсосом, смело используйте его в холодных условиях. Не трите ковер, это заставит кота мочиться больше, втирая его еще больше (и надолго) в ковер. И не используйте пароочиститель, поскольку тепло от него может вызвать запах кошачьей мочи.
- Смочите пятно энзимным очистителем. Этот тип чистящего средства использует специальные ферменты для расщепления устойчивых пятен, и его можно найти в зоомагазинах или большинстве крупных розничных торговцев. Если вы не можете этого получить, сделайте собственное чистящее дома, смешав (белый или яблочный) уксус и воду в соотношении 1:1. Поскольку уксус кислый, он нейтрализует бактерии в кошачьей моче и помогает вывести из ковра запах кошачьей мочи. Оставьте раствор на ковре в течение 3-5 минут или внимательно следуйте инструкциям на этикетке моющего средства. Этот шаг важен, потому что коты имеют привычку и предпочитают мочиться в одном месте. Поэтому обязательно нейтрализуйте кошачью мочу на ковре, чтобы помочь им забыть об этом.
- Промокните. Влажным полотенцем (помните, холодной водой!) промокните энзимное средство для чистки ковра.
- Посыпьте пищевой содой пятно, дайте ему постоять примерно час, прежде чем убрать его с ковра. Это дополнительно поможет вывести из ковра запах кошачьей мочи.
Чтобы предотвратить случаи, когда кошка мочит в будущем, держите лоток чистым
Чтобы в будущем избежать инцидентов, связанных с мочой, обязательно держите лоток чистым. Котята ненавидят грязный лоток, и некоторые кошки более аккуратны, чем другие. Если ваш кот продолжает писать за пределами своей будки без видимых причин (новый питомец, новый дом, смена обстановки, смена кошачьего туалета), подумайте о том, чтобы отвезти его к ветеринару для проверки, поскольку это может быть причиной поведения или здоровья я. Вы должны позаботиться об этой проблеме не только для того, чтобы вам больше не пришлось думать о том, как вывести из ковра запах кошачьей мочи, но и ради благополучия вашего любимца.
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