В большинстве стран сведения о мобилизационном процессе посвящены, поэтому и в Украине об истинных цифрах говорить довольно сложно, но возможно.

Украина может мобилизовать каждого 10-го мужчины призывного возраста. Такую информацию подал бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Он подчеркнул, что по оценкам, мобилизационный ресурс Украины составляет около 5-6 миллионов человек.

Он добавил, что согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного о необходимости 500 тысяч призывников, можно предположить, что мобилизация может затронуть каждого десятого, чтобы усилить позиции на фронте.

"Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды ВСУ составляет 500 тысяч, то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет , то следует ориентироваться на такие», – отмечает эксперт.

Селезнев также отмечает, что в большинстве стран детали мобилизационного процесса конфиденциальны, поэтому точно оценить цифры в Украине сложно.

Между тем, по данным нескольких источников, оккупационные силы приступили к новой волне мобилизации в части Запорожской области, о чем заявил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он отметил, если брать то, что россияне публикуют официально, то им необходимо призвать более 150 тысяч жителей. При этом Россия уже начинает мобилизовать жителей оккупированной части Запорожской области.

Источник: ТСН.

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