«Очень вкусно и красиво», «Великолепная идея», «Хочется попробовать» – так говорят об этом аппетитном и замечательном вкусе салате, который можно приготовить на любой повод.

Этот салат порадует всех и в обычный день, и в праздник.

«Хороший вариант и на обед/ужин, и на праздничный стол», - говорит фудблогер и автор кулинарной страницы Ирина Козачук.

И понадобятся такие ингредиенты: листья салата, половина запеченного куриного филе, половина авокадо, 6-7 помидоров черри, 4 ст. л кукурузы, 100 г бекона или варено-копченой грудинки, пол луковицы фиолетовой.

Для заправки 2 ст. л сока лимона, 2 ст. л оливкового масла, 1 ч. л зернистой горчицы, 0,5 л. меда.

Ход приготовления: куриное филе посолить, добавить сухой чеснок, паприку, черный перец, завернуть в фольгу и запечь в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Рецепт салата с курицей, который съедается мгновенно.

Рецепт салата с курицей, который съедается мгновенно.

Бекон или грудку следует нарезать полосками и поджарить на сухой сковороде до румяности. Авокадо нарезать небольшими кусочками, черри нарезать пополам, лук нарезать четверть-кольцами.

Для приготовления заправки все ингредиенты просто смешиваем. Теперь можно формировать салат.

«На тарелку выкладываем салатные листья, полить заправкой. Тогда рядами по очереди выложить авокадо, помидоры, куриное филе, кукурузу, грудинку, лук», - рассказала фудблогер.

Перед подачей на стол салат, если есть желание, перемешиваем.

Такой рецепт салата понравился многим пользователям Инстаграм:

«Великолепная идея, надо попробовать»,

«Уже хочется попробовать»,

«Выглядит очень аппетитно»,

«Очень хорошая идея, выглядит вкусно» .

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