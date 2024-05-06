Согласно правилам пересечения границы, на период войны, выехать могут мужчины, исключенные из военного учета по состоянию здоровья, не совершавшие тяжкого преступления.

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 г., побуждает правительство Украины пересмотреть правила пересечения границы, в частности для лиц с правом на отсрочку. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона 6 мая.

Демченко отметил, что в настоящее время никакие изменения в существующие правила пересечения границы не введены, однако с принятием нового закона, такие изменения могут быть введены правительством в ближайшем будущем.

"По состоянию на этот день изменений в правила нет. Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статью относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку... Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут и изменения в правила пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", – сказал Демченко.

Он добавил, что в случае принятия изменений пограничники обеспечат их соблюдение "проверку различных категорий лиц, которые будут пересекать границу, в соответствии с теми условиями, которые будут прописаны в правилах".

"Имеются в виду подтверждающие документы, это пограничники делают и сейчас", - отметил представитель Государственной пограничной службы.

Демченко добавил, что ежедневно пограничники отказывают в выезде 120-150 человек. В основном это лица, не имеющие всех необходимых документов для пересечения границы.

"Ежедневно мы отказываем в выезде около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим всех необходимых документов, предоставляющих право на пересечение границы. Не стоит ожидать, что будут какие-либо кардинальные изменения к правилам пересечения границы", - подчеркнул он. .

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