Лучший способ выбора вкусного картофеля – приобрести несколько сортов и приготовить, так будет проще определиться с тем сортом, который вы хотите вырастить, однако также важно знать, как именно надо это делать.

При рассмотрении вопроса о том, когда же именно следует сажать картофель весной, важно помнить, что это волнующий момент как для опытных фермеров, так и для любителей, у которых есть дача или собственный огород. Каждый год погодные условия могут быть непредсказуемыми, и важно, чтобы посадка не замерзла.

Одним из универсальных правил для посадки картофеля является прогрев почвы. Когда температура почвы достигнет 7°C, можно приступать к сажанию картофеля. Однако не обязательно проводить измерения температуры – обычно, когда распускаются листочки березы, почва готова к работе. Часто это приходится на середину апреля или начало мая.

Ранние сорта картофеля можно сажать уже в начале мая, а для более поздних сортов подойдет середина мая или начало июня.

Не рекомендуется сажать картофель в марте, поскольку почва все еще слишком холодная, и картофель может просто замерзнуть, что приведет к уменьшению урожая.

Процесс посадки картофеля начинается с подготовки грядок и самих клубней. Выберите сорт – ранний, средний или поздний. Ранний картофель очень вкусный и его нужно употреблять сразу. Поздние и среднеспелые сорта подходят для долгого хранения.

Лучший способ выбора вкусного картофеля – приобрести несколько сортов и приготовить. Так будет проще определиться с тем сортом, который вы хотите вырастить.

Для посадки картофеля подготовьте землю – выберите хорошо прогреваемое солнцем место, перекопайте почву и уберите сорняки. На каждый квадратный метр добавьте 8-10 кг компоста, перегноя или другого удобрения.

Проросший картофель следует посадить в лунки глубиной 10 см, ростки направлены вверх. Расстояние между каждой картошкой должно быть около 30 см, а между рядами – примерно 70 см. Затем закопайте лунки.

После посадки грядки поливать не следует, поскольку картофель имеет достаточно влаги на первое время. Поливайте грядки раз в 7-10 дней, а когда появятся бутоны, полив должен быть дважды в неделю.

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