Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, Вы не можете точно знать, что произойдет дальше, но это не должно останавливать вас, особенно в этот период.

Гороскоп на вторую неделю мая для всех знаков Зодиака, на этой неделе подойдите к своим проблемам с интересом.

Итак, что ждет вас на этой неделе?

Овен

Когда другие люди приходят к вам с утомленной энергией или пытаются свалить свои проблемы к вашим ногам, худшее, что вы можете сделать на этой неделе, — это игнорировать это. Если у вас есть возможность искать решения или даже просто оставлять место для других, делайте это, пока у вас есть энергия. Овен, это нормально — испытывать смешанные чувства. Если вы открыты и добры к своим границам, вы можете установить ожидания, которые позволят каждому удовлетворить свои потребности.

Телец

7-го числа в вашем солнечном доме отношений будет полнолуние, и оно, вероятно, вынесет на поверхность динамику, которая ждала вашего внимания, независимо от того, хотите вы иметь с ней дело или нет. Иди туда и сделай свое дело, Телец. Расставьте приоритеты в том, что для вас наиболее верно, а не в том, что для вас проще всего в ваших связях; правда ждет тебя.

Близнецы

На этой неделе ожидай некоторых сложностей, Звезда-Близнец. С одной стороны, ты яснее, чем когда-либо, понимаешь, кто ты и на что способен, и это замечательно. С другой стороны, когда дело доходит до следующих шагов и лучших практик, вы заблокированы. Начните с признания того, что ваш подход должен быть другим, потому что вы другой. Шагни в пугающее неизвестное, не отпуская себя, любовь моя.

Рак

Когда вы столкнетесь со своими демонами и своими страхами, было бы разумно выяснить, насколько тесно они связаны. То, чего вы больше всего боитесь, слишком легко может стать тем, чему вы отдаете больше всего энергии. Будьте терпеливы в отношении своего прогресса на этой неделе; вы действительно можете изменить свои реакции, сидя со своими реакциями, вместо того, чтобы цепляться за них. Ты готов к большому росту, но он требует больших перемен, и все они начинаются с тебя.

Лев

На этой неделе подойдите к своим проблемам с интересом. Вы находитесь в странном состоянии, но если вы будете давить на себя или других, вы легко перевесите чашу весов, а это не то, чего вы хотите. Пришло время поговорить о своих проблемах, Лео. Вместо того, чтобы делать предположения или пытаться, даже из лучших побуждений, принуждать других, стремитесь сотрудничать с ними. Постарайтесь брать на себя только то, что вы можете сделать здоровым образом, и работать с другими, чтобы создать условия, в которых каждый сможет процветать.

Дева

Помедленнее, Дева. Если вы сражаетесь до того, как поймете свою ситуацию и свои цели в ней, вы, скорее всего, создадите больше проблем, чем решите. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, являются недружелюбным напоминанием о том, как мало у вас контроля. Вместо того, чтобы пытаться ухватиться за что-то, чтобы закрепить вас, найдите опору в себе. Если на этой неделе вы собираетесь связать себя каким-то делом или навязчивым ходом мыслей, сначала убедитесь, что они указывают вам в конструктивном направлении.

Весы

Есть существенная разница между добротой и милостью. Фактически, иногда первое может осуществляться за счет второго. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что, по вашему мнению, вам следует сказать или на том, чего хотят другие, подумайте о подлинности своих слов. Гораздо лучше быть нелюбимым за то, кто ты есть, чем любить за то, чем ты не являешься. Будьте верны себе и позвольте вашим отношениям развиваться честно, Весы.

Скорпион

Полнолуние в вашем знаке бывает только раз в году, и когда это случается, для вас, Скорпион, это имеет большое эмоциональное значение. Будьте достаточно сильными, чтобы честно взглянуть на то, что вы боялись признать на этой неделе. Чтобы быть справедливыми, вещи не обязательно должны быть симметричными. В идеале они должны быть конструктивными, согласованными и плодотворными. Только вы можете сломать свои шаблоны, и начать нужно с вашего участия в них. Будь внимательным к тому, как ты делаешь то, что делаешь, любовь моя.

Стрелец

Полнолуние в вашем солнечном доме 7-го числа, скорее всего, вызовет всевозможные страхи, параноидальные импульсы и другие неприятные чувства. То, на чем вы зацикливаетесь, скорее всего, является отражением вашей собственной психологии, а не надежной интуиции. На этой неделе отнеситесь к своим заботам и даже к своим целям с легкостью. Противостаньте своим страхам, вместо того, чтобы пытаться винить себя или других за то, что все так, как есть. Сначала разберись со своими чувствами, Стрелец.

Козерог

Пришло время продолжить разговор, Козерог. Усилия, направленные на то, чтобы поступать правильно по вашим меркам, придадут вам больше энергии, чем сидение в стороне. Если вы страдаете от беспокойства или не знаете, каким из своих импульсов доверять на этой неделе, позвольте мне упростить для вас: следуйте истине. Вы знаете, что считаете правильным, но не обязательно знаете, как это сосредоточить. Начни с простого, определи, что находится прямо перед тобой, и делай это шаг за шагом, мой практичный друг.

Водолей

Какими бы хорошими ни были ваши идеи, с совершенством нельзя спешить, Водолей. На этой неделе ваши отношения потребуют от вас проявить себя целостно, а это значит, что с вашей неуверенностью и надеждами. Если вы не говорите обо всем открыто, ваши сомнения, скорее всего, проявятся позже и гораздо менее продуктивным образом. Думайте обо всем, что вы делаете в это время, как об инвестициях в основы своего будущего. Он не обязательно должен быть идеальным, но было бы разумно убедиться, что он структурно надежен.

Рыбы

Когда вы мечетесь, изо всех сил стараясь игнорировать или уклоняться от какой-то болезненной реальности, это не делает ее более реальной. Расслабьтесь в своих чувствах, какими бы сложными они ни были. Ваша ситуация вряд ли будет легкой. Только приняв то, с чего вы начинаете, вы сможете точно определить, как вы хотите с этим взаимодействовать. Поступайте так, чтобы это отражало ваши ценности, а не только вашу ситуацию, Рыбы.

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