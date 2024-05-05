Высадка перца в открытый грунт – важный этап, который, если все будет сделано правильно и в правильно подобранные сроки, принесет хороший урожай.

Все огородники и фермеры знают, что перец очень любит тепло и не переносит ни похолодания, ни кратковременных заморозков. В холодной почве корневая система перца отмирает.

Даты высадки перца в открытый грунт определяют по дате последних заморозков. По словам экспертов, оптимальный возраст рассады перца для высадки в открытый грунт – 60-80 дней от появления всходов. Но следует иметь в виду, что значительно лучше приживается и дает более высокие урожаи 40-дневная рассада перца, чем 80-дневная. Высота перца, пригодного к высадке должна быть 20-25 см.

Как и когда лучше посадить перец в открытый грунт.

Корневая система перца должна полностью заполнить горшок объемом 300-400 мл.

Рассаду перца перед высадкой необходимо приучить к солнцу и разным колебаниям температуры. Поэтому сначала рассаду перца выносят на свежий воздух на 2-3 часа и постепенно увеличивают этот срок до 8-12 часов.

За 7-10 дней до высадки эксперты советуют подкормить перец фосфорно-калиевым удобрением, а непосредственно перед посадкой хорошо полить.

Перец, как правило, высаживают в грунт на ту же глубину, в которой он находился в горшке. Лучше всего это сделать вечером после заката или в прохладный, влажный, пасмурный вечер. Плохо высаживать перец в почву ранним утром.

В лунки добавляют компост и воду. Когда вода впитается в почву, перец извлекают из корщика и размещают корневой ком на дне, заполняя пространство грунтом.

Пространство между комом и стенками лунки заполняют грунтом, слегка прижимают его и аккуратно поливают саженец раствором для прочности корней.

Перцы хорошо чувствуют себя при высадке по схеме 30х50 или 40х60 см.

Как и когда лучше посадить перец в открытый грунт.

Для того, чтобы посадить перец в открытый грунт, огородники также пользуются посевным календарем.

В общем, благоприятные дни для посева/посадки овощных растений 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31 мая – сообщают в «Зеленой усадьбе».

А вот для посадки перца лучшие дни – 10-12, 19-22 мая.

Последние новости Украины:

Как правильно вырастить перец на рассаду – секреты от профессионалов.

Никогда не сажайте так огурцы: ошибка, которая загубит урожай.

Как правильно сажать перец, чтобы получить урожай быстрее других.