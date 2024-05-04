Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как быстро приготовить вкусную домашнюю колбасу на Пасхальный стол.
Этот рецепт максимально простой и быстрый, и здесь не нужно будет возиться с кишкой.
Чтобы приготовить домашнюю колбасу, шеф-повар берет следующие ингредиенты:
- свинина (лопатка, ошеек, задняя часть) – 1,1 кг
- сало (если ошеек жирный, то можно сало и не добавлять) – 200 г
- яйца – 3 шт.
- чеснок – 20 г
- соль – 25 г
- перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- перец душистый молотый – 1/3 ч.л.
- паприка копченая – 1 ч.л.
Мясо нужно сразу зачистить от всех пленок и сухожилий.
Половину свинины шеф-повар нарезает кубиком (1 см). Вторую половину мяса вместе с яйцами, салом и чесноком перебиваем до однородности с помощью блендера или пропускаем через мелкую решетку мясорубки.
Смешиваем нарезанное мясо с перекрученным, добавляем соль, перец черный и душистый, паприку и кориандр.
Далее выкладываем мясную массу на пергамент, формируем колбаску и плотно заворачиваем ее сначала в пергамент, а затем в фольгу, заворачиваем края и делаем на колбасе несколько проколов шпажкой.
Запекаем колбасу в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30-35 минут, а затем разрезаем ножницам фольгу с пергаментом, смазываем домашнюю колбаску растительным маслом и запекаем еще примерно 10 минут, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.
Шеф-повар особенно советует попробовать есть домашнюю колбасу со сладкой паской и острым хреном.
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