Чтобы приготовить вкусную домашнюю колбасу на праздники, совсем не обязательно долго возиться на кухне с начинкой кишки – просто воспользуйтесь этим рецептом.

Шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник на своей странице в Instagram показал, как быстро приготовить вкусную домашнюю колбасу на Пасхальный стол.

Этот рецепт максимально простой и быстрый, и здесь не нужно будет возиться с кишкой.

Чтобы приготовить домашнюю колбасу, шеф-повар берет следующие ингредиенты:

свинина (лопатка, ошеек, задняя часть) – 1,1 кг

сало (если ошеек жирный, то можно сало и не добавлять) – 200 г

яйца – 3 шт.

чеснок – 20 г

соль – 25 г

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

кориандр молотый – 0,5 ч.л.

перец душистый молотый – 1/3 ч.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

Мясо нужно сразу зачистить от всех пленок и сухожилий.

Половину свинины шеф-повар нарезает кубиком (1 см). Вторую половину мяса вместе с яйцами, салом и чесноком перебиваем до однородности с помощью блендера или пропускаем через мелкую решетку мясорубки.

Смешиваем нарезанное мясо с перекрученным, добавляем соль, перец черный и душистый, паприку и кориандр.

Далее выкладываем мясную массу на пергамент, формируем колбаску и плотно заворачиваем ее сначала в пергамент, а затем в фольгу, заворачиваем края и делаем на колбасе несколько проколов шпажкой.

Запекаем колбасу в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30-35 минут, а затем разрезаем ножницам фольгу с пергаментом, смазываем домашнюю колбаску растительным маслом и запекаем еще примерно 10 минут, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.

Шеф-повар особенно советует попробовать есть домашнюю колбасу со сладкой паской и острым хреном.

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