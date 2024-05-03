По состоянию на 1 апреля в Украине было зарегистрировано 159 333 активных государственных служащих, из которых 39 637 - мужчины. Из этого количества лишь немногим более 4 тысяч выразили готовность присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). То есть большинство чиновников не спешат в ряды ВСУ.

Соответствующей статистикой поделилось Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС).

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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) предоставило эти данные, указывая, что среди всех госслужащих доля присоединившихся к ВСУ составляет всего 2,5%. Среди мужчин этот показатель несколько выше и составляет почти 10%, что слишком низко.

Также НАДС сообщило, что в первом квартале текущего года количество госслужащих уменьшилось на 571 человек, а количество вакантных должностей увеличилось до 40 769, что примерно соответствует общему количеству мужчин, занятых в государственной службе.

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) сообщает, что на сегодняшний день в Украине 4 180 госслужащих, включая 812 женщин, служат в Вооруженных силах Украины, включая войска территориальной обороны и добровольческие батальоны территориальных общин.

За последние три месяца количество мобилизованных выросло на 42 человека, среди которых 38 — женщины. С начала войны погибли 138 государственных служащих, а 263 получили ранения.

Также, по информации НАДС, 1180 госслужащих сейчас находятся за границей, а 4129 - на временно оккупированных территориях.

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