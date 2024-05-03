Такая творожная паска с начинкой готовится очень быстро, отметила победительница 12-го сезона «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.
Итак, ингредиенты нужны следующие: кисломолочный творог 9% и выше – 450 г, яйца – 5 шт, сахар – 200 г, мука ~ 400-450 г, разрыхлитель – 15 г, сливочное масло растопленное – 150 г, ванильный экстракт – 1 2 ч л, Изюм – 150 г.
Быстрая творожная паска без дрожжей и опары.
Количество муки зависит от жирности и влажности творога, объяснила Валерия.
Сыр нужно перебить блендером до однородной массы.
«Яйца, сахар и соль взбиваем в светлую пену. Можно сразу добавить творожную массу к взбитым яйцам, чтобы было легче замешивать тесто, я так не делала, но так было бы проще замешивать», - рассказала победительница «Мастер Шеф» ход приготовления творожной паски.
Быстрая творожная паска без дрожжей и опары.
К яйцам и творогу Валерия добавила растопленное сливочное масло комнатной температуры, просеянную муку, разрыхлитель, запаренный и просушенный полотенцем изюм – объединяем все в однородную массу.
Быстрая творожная паска без дрожжей и опары.
Следующий шаг – форму смазываем сливочным маслом, выкладываем тесто на 1/2 формы.
Выпекаем паску в хорошо разогретой духовке до 180 градусов примерно 45 минут.
«Проверяем на готовность зубочисткой», – поделилась повар советом.
Паски, по словам Валерии, получаются довольно тяжелые и плотные, но при этом влажные и вкусные.
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