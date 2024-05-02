Очистить сковороду с антипригарным покрытием не так сложно, как может показаться, ведь существуют действенные советы, значительно облегчающие этот процесс.

Что вам понадобится

  • вода
  • Нежное жидкое мыло для посуды, как Рассвет
  • Неабразивная губка или щетка с мягкой щетиной
  • Пищевая сода (по желанию)
  • Растительное масло
  • Бумажное полотенце

Инструкции

  1. Подождите, пока сковорода остынет : прежде чем очистить сковороду с антипригарным покрытием, дайте ей полностью остыть, поскольку горячая сковорода в холодную воду может деформироваться из-за термического удара.

антипригарная сковорода

  1. Очистите кастрюлю : нанесите средство для мытья посуды на губку или щетку и осторожно потрите поверхность круговыми движениями. Никогда не используйте абразивный или металлический скраббер, так как он может поцарапать покрытие. И не используйте жесткие моющие средства (например, чистящие духовки, отбеливатели или жидкие моющие средства, которые используются для чистки пола или фарфора), чтобы очистить сковороду, так как это может повредить поверхность.
  2. Не забудьте наружную сторону кастрюли : повторите то же самое для наружной стороны посуды. (и ручка!)
  3. Ополаскивание : опустите сковороду под воду, чтобы смыть мыло и посмотрите, остались ли у вас остатки.

сковорода

  1. Устраняйте обожженные пятна : если остались стойкие пятна, посыпьте их немного кошерной солью, добавьте брызг воды, чтобы сделать пасту, и осторожно удалите губкой. Будьте осторожны, не трите слишком сильно, поскольку вы не хотите поцарапать покрытие. Затем промойте и высушите сковороду. Вот и все – вам удалось очистить сковороду с антипригарным покрытием.
  2. Приправьте сковороду : чтобы сковорода высохла, натрите поверхность растительного масла (меньше чайной ложки) и бумажным полотенцем, а затем другим чистым бумажным полотенцем протрите излишки.

Источник: thekitchn

Читайте также:

Как очистить почерневшую алюминиевую сковороду: правильный способ, о котором вы не знали

Как очистить пригоревшую сковороду: несколько важных советов

Как очистить пригоревшую сковородку: существуют проверенные и надежные способы