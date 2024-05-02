Очистить сковороду с антипригарным покрытием не так сложно, как может показаться, ведь существуют действенные советы, значительно облегчающие этот процесс.
Что вам понадобится
- вода
- Нежное жидкое мыло для посуды, как Рассвет
- Неабразивная губка или щетка с мягкой щетиной
- Пищевая сода (по желанию)
- Растительное масло
- Бумажное полотенце
Инструкции
- Подождите, пока сковорода остынет : прежде чем очистить сковороду с антипригарным покрытием, дайте ей полностью остыть, поскольку горячая сковорода в холодную воду может деформироваться из-за термического удара.
- Очистите кастрюлю : нанесите средство для мытья посуды на губку или щетку и осторожно потрите поверхность круговыми движениями. Никогда не используйте абразивный или металлический скраббер, так как он может поцарапать покрытие. И не используйте жесткие моющие средства (например, чистящие духовки, отбеливатели или жидкие моющие средства, которые используются для чистки пола или фарфора), чтобы очистить сковороду, так как это может повредить поверхность.
- Не забудьте наружную сторону кастрюли : повторите то же самое для наружной стороны посуды. (и ручка!)
- Ополаскивание : опустите сковороду под воду, чтобы смыть мыло и посмотрите, остались ли у вас остатки.
- Устраняйте обожженные пятна : если остались стойкие пятна, посыпьте их немного кошерной солью, добавьте брызг воды, чтобы сделать пасту, и осторожно удалите губкой. Будьте осторожны, не трите слишком сильно, поскольку вы не хотите поцарапать покрытие. Затем промойте и высушите сковороду. Вот и все – вам удалось очистить сковороду с антипригарным покрытием.
- Приправьте сковороду : чтобы сковорода высохла, натрите поверхность растительного масла (меньше чайной ложки) и бумажным полотенцем, а затем другим чистым бумажным полотенцем протрите излишки.
Источник: thekitchn
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