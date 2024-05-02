Все переводы на сумму от 400 тысяч гривен подвергаются обязательной проверке, нередко под финмониторинг попадают и значительно меньшие платежи - после чего можно попасть на штраф.

P2P-переводы, известные также как переводы с карты на карту, стали любимым способом оплаты товаров и услуг среди украинцев. Их широкое использование объясняется главным образом простотой и удобством: для перевода денег достаточно смартфона и доступа в интернет, что позволяет осуществлять платежи из любой точки страны.

Однако использование P2P-переводов может иметь определенные риски, такие как блокирование банковского счета или наложение штрафов в некоторых случаях.

Банк может приостановить действие карты или определенной транзакции, если происходит неожиданное или нетипичное использование счета:

Внезапно значительные поступления на личный счет клиента.

Систематические переводы средств с разных лицевых счетов, не имеющих родственных или деловых связей с клиентом.

Получение физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) средств на личный счет, если эти средства не касаются предпринимательской деятельности.

В случае, если клиент не может объяснить происхождение полученных сумм или не может подтвердить законность своих доходов, банк может передать сведения о клиенте в налоговую инспекцию по подозрению в нелегальных финансовых операциях. В дальнейшем, если контролирующие органы получат решение суда, к держателю карты могут быть применены штрафные санкции.

Если физическое лицо занимается торговлей в незаконном режиме, без регистрации предпринимательской деятельности, ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, возможна конфискация товаров, инструментов производства и полученных средств в результате незаконной торговли.

В случае если физическое лицо-предприниматель (ФЛП) получило средства за свою предпринимательскую деятельность на личный счет и не уплатило соответствующие налоги, на него также распространяются эти же санкции, как и на обычных граждан. В таком случае ФЛП придется заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а также существует риск конфискации полученных средств.

Источник: dostyp.com.ua

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