Многие забывают очистить морозильную камеру, когда делают уборку на кухне и очищают другую разнообразную технику. Однако ваш морозильник требует регулярного ухода, как и все остальное. Вот как очистить морозильную камеру.
Что нужноВеликий кулер
Резиновые перчатки (необязательно)
Мягкое мыло для посуды без запаха
Горячая вода
Уксус
Губка
Салфетка для стирки
Бумажные полотенца или кухонное полотенце
Пищевая сода (необязательно)
Зубная щетка (необязательно)
Инструкции
1. Выключите морозильную камеру : перед очисткой морозильной камеры выключите ее или отсоедините устройство от сети, в зависимости от того, что проще.
2. Опорожните лед: высыпьте любые лотки для льда в миску и поставьте в холодильник. Замочите лотки в раковине, наполненной теплой водой с мылом.
3. Разгрузите морозильную камеру: извлеките все замороженные продукты и поместите их в холодильник.
4. Извлеките и вымойте все съемные ящики и полки: перед чисткой дайте блокам достичь комнатной температуры во избежание трещин. Когда они нагреются, вымойте их в раковине, наполненной теплой водой с мылом. Лучше всего использовать мыло для посуды без ароматизаторов, если это возможно во избежание переноса любых запахов обратно в морозильную камеру, которые могут попасть в пищу. Тщательно промойте и отложите для высыхания.
5. Приготовьте раствор для очистки: приготовьте раствор из равных частей горячей воды и уксуса или 1 литр горячей воды с 2 столовыми ложками пищевой соды. Переложите в бутылку с пульверизатором и обрызгайте внутреннюю часть, чтобы очистить морозильную камеру.
6. Протрите внутреннюю часть: протрите морозильную камеру губкой или тряпкой для посуды. При необходимости повторно нанесите моющий раствор. Для прилипших упорных частиц пищи распылите моющий раствор на бумажное полотенце и положите его на липкий участок. Оставьте на 10 минут, затем протрите. При необходимости используйте старую зубную щетку, чтобы осторожно почистить это место.
7. Протрите дверцу и уплотнитель: не забудьте протереть дверцу морозильника и окружающее уплотнение! Здесь вам также может помочь зубная щетка. Это необходимый шаг, ведь если вы решили очистить морозильную камеру, то это нужно делать на совесть.
8. Высушите внутреннюю часть: Тщательно протрите морозильную камеру внутри бумажным или кухонным полотенцем.
9. Замените полки и ящики: после полного высыхания внутри морозильной камеры поместите полки и ящики на место.
10. Замените продукты, лед и снова включите устройство. Посмотрите свои замороженные продукты, когда возвращаете все обратно в морозилку. Выбросьте все, что подгорело в морозилке, и распределите остатки замороженных продуктов по приоритетности. Не забудьте снова включить морозильную камеру!
Источник: thekitchn
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