3. Разгрузите морозильную камеру: извлеките все замороженные продукты и поместите их в холодильник.

4. Извлеките и вымойте все съемные ящики и полки: перед чисткой дайте блокам достичь комнатной температуры во избежание трещин. Когда они нагреются, вымойте их в раковине, наполненной теплой водой с мылом. Лучше всего использовать мыло для посуды без ароматизаторов, если это возможно во избежание переноса любых запахов обратно в морозильную камеру, которые могут попасть в пищу. Тщательно промойте и отложите для высыхания.

5. Приготовьте раствор для очистки: приготовьте раствор из равных частей горячей воды и уксуса или 1 литр горячей воды с 2 столовыми ложками пищевой соды. Переложите в бутылку с пульверизатором и обрызгайте внутреннюю часть, чтобы очистить морозильную камеру.

6. Протрите внутреннюю часть: протрите морозильную камеру губкой или тряпкой для посуды. При необходимости повторно нанесите моющий раствор. Для прилипших упорных частиц пищи распылите моющий раствор на бумажное полотенце и положите его на липкий участок. Оставьте на 10 минут, затем протрите. При необходимости используйте старую зубную щетку, чтобы осторожно почистить это место.