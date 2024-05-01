Вы знаете, как хорошо пахнет в вашей квартире, когда вы готовите глинтвейн или сидр? Именно с помощью них можно сделать так, чтобы в вашем доме был приятный запах. Вы можете это всегда, даже если вы не готовите большую партию коктейлей для вечеринки. Просто возьмите несколько палочек корицы и поставьте их на медленный огонь в небольшой кастрюле с водой на плите. Когда дома пахнет теплом и корицей, выключите конфорку и извлеките палочки корицы. Дайте им высохнуть, и вы можете использовать их еще несколько раз, прежде чем они потеряют свою силу.

3. Привлеките свою мультиварку.