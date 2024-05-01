Конечно, у нас есть несколько идей, от свечей своими руками до рецептов, которые гарантированно помогут вам сделать так, чтобы в вашем доме был приятный запах. Во как:
1. Зажгите свечу.
Мы знаем, что многие из вас имеют твердое мнение о том, место ароматическим свечам на кухне, но для нас все зависит от аромата. Нам нравятся свежие, но не скучные (которые, правда, трудно найти, не потратив много денег). Вот почему мы предпочитаем изготавливать собственные свечи в пустых банках. Вы можете добавить несколько капель эфирного масла в смесь, чтобы придать им едва заметный аромат. Вы можете сделать так, чтобы в вашем доме был приятный запах с помощью масла розмарина или лимона.
2. Тушим немного специй.
Вы знаете, как хорошо пахнет в вашей квартире, когда вы готовите глинтвейн или сидр? Именно с помощью них можно сделать так, чтобы в вашем доме был приятный запах. Вы можете это всегда, даже если вы не готовите большую партию коктейлей для вечеринки. Просто возьмите несколько палочек корицы и поставьте их на медленный огонь в небольшой кастрюле с водой на плите. Когда дома пахнет теплом и корицей, выключите конфорку и извлеките палочки корицы. Дайте им высохнуть, и вы можете использовать их еще несколько раз, прежде чем они потеряют свою силу.
3. Привлеките свою мультиварку.
Если вам не нравится оставлять конфорку включенной, если вы не на кухне, воспользуйтесь мультиваркой. Благодаря этой стратегии вы не только сможете сделать так, чтобы в вашем доме был приятный запах, но это поглощает любые запахи, которые могут остаться. Кроме того, вы можете использовать его в любой комнате дома, например, в подвальной телевизионной комнате, где гуляет ваш подросток и его друзья.
4. «Испечь» освежитель воздуха.
Гениальность этого «запеченного» освежителя воздуха состоит в том, что он использует ингредиенты, которые, по всей вероятности, предназначены для вашего компостного бака. Вместо того чтобы выбрасывать яблочные сердцевины или апельсиновые кожуры, положите их на лист пергамента и посыпьте несколькими любимыми специями. Опять же корица является настоящим победителем. Затем просто поместите пергамент в духовку (мы рекомендуем положить его в небольшую емкость или форму, подходящую для духовки) и установите температуру 200°F на столько, сколько хотите, чтобы запах держался.
5. Приготовить что-нибудь.
Конечно, наш любимый способ сделать так, чтобы в вашем доме был приятный запах, это приготовить что-то, что наполнит ваш дом аппетитным ароматом. Тушеное мясо, тушеное мясо и блюда в мультиварке – одни из наших любимых, но хлеб, печенье и пирожные – не говоря уже о жареной курице! – тоже сделает свое дело.
Источник: thekitchn
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