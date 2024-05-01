Этот метод работает не только для подгоревшего лука, но и для кастрюль, обожженных сахарным вареньем, и порций овощного супа, оставленных без присмотра, так что вам повезло ведь теперь вы будете знать, как очистить пригорелые пятна на эмалированной посуде.

Что вам понадобится

Ингредиенты

  • 4 стакана воды
  • 2 столовые ложки соды

Оборудование

  • Деревянная ложка
  • Кухонное полотенце

Инструкции

Начните со своей грязной сковороды : очистить пригоревшие пятна из эмалированной посуды вполне реально!

эмалированные кастрюли

Поставьте кастрюлю на плиту : выберите достаточно большую горелку и поставьте кастрюлю на плиту. Затем налейте один литр воды.

Включите нагрев : установите конфорку на средний огонь.

Подождите, пока закипит : подождите, пока будут заметны пузырьки и вода закипит.

Добавьте пищевую соду : добавьте две столовых ложки пищевой соды и перемешайте деревянной ложкой. Сода – лучшее средство, чтобы очистить пригоревшие пятна из эмалированной посуды.

Дайте настояться : дайте смеси кипеть несколько минут.

Соскребты : воспользуйтесь деревянной ложкой, чтобы столкнуть обгоревшие кусочки из горшка.

кастрюля

Осмотрите воду : пятна полностью исчезнут – вы сможете увидеть все сожженные кусочки плавающие в воде.

Промывка : вылейте раствор пищевой соды и воды в канализацию, ополосните горшок горячей водой, а затем протрите его досуха.

Примечание

  • Если у вас есть очень большая кастрюля, из которой нужно очистить пригорелые пятна, просто используйте больше чистящего раствора. На каждый литр воды используйте две столовые ложки соды.

Источник: thekitchn

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