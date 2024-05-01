Этот метод работает не только для подгоревшего лука, но и для кастрюль, обожженных сахарным вареньем, и порций овощного супа, оставленных без присмотра, так что вам повезло ведь теперь вы будете знать, как очистить пригорелые пятна на эмалированной посуде.
Что вам понадобится
Ингредиенты
- 4 стакана воды
- 2 столовые ложки соды
Оборудование
- Деревянная ложка
- Кухонное полотенце
Инструкции
Начните со своей грязной сковороды : очистить пригоревшие пятна из эмалированной посуды вполне реально!
Поставьте кастрюлю на плиту : выберите достаточно большую горелку и поставьте кастрюлю на плиту. Затем налейте один литр воды.
Включите нагрев : установите конфорку на средний огонь.
Подождите, пока закипит : подождите, пока будут заметны пузырьки и вода закипит.
Добавьте пищевую соду : добавьте две столовых ложки пищевой соды и перемешайте деревянной ложкой. Сода – лучшее средство, чтобы очистить пригоревшие пятна из эмалированной посуды.
Дайте настояться : дайте смеси кипеть несколько минут.
Соскребты : воспользуйтесь деревянной ложкой, чтобы столкнуть обгоревшие кусочки из горшка.
Осмотрите воду : пятна полностью исчезнут – вы сможете увидеть все сожженные кусочки плавающие в воде.
Промывка : вылейте раствор пищевой соды и воды в канализацию, ополосните горшок горячей водой, а затем протрите его досуха.
Примечание
- Если у вас есть очень большая кастрюля, из которой нужно очистить пригорелые пятна, просто используйте больше чистящего раствора. На каждый литр воды используйте две столовые ложки соды.
Источник: thekitchn
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