Подметайте крошки и пыль : Тщательно подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор. Обязательно дойдите до краев у шкафов и стен, поскольку именно там скапливается кухонный мусор.

Приготовьте моющий раствор : налейте две чашки воды, кастильское мыло и эфирное масло, если оно используется, в бутылку с распылителем. Закройте его и тщательно встряхните, чтобы перемешать моющее средство. Это поможет очистить деревянный пол до блеска.

Проверьте участок : Во время первого использования проверьте моющее средство в незаметном месте, например в углу под шкафом, чтобы убедиться, что оно не повредит пол. Потому что никогда не знаешь!

Побрызгайте моющим средством : начиная со шкафа, далекого от двери, из которой вы захотите выйти, распылите моющую смесь на небольшой участок пола (приблизительно квадратный ярд), чтобы очистить деревянный пол. Вы хотите, чтобы пол был влажным, но не мокрым, чтобы не испортить древесину. Затем сухой шваброй из микрофибры потрите пол, где вы разбрызгиваете. Работайте вперед и назад, с волокнами половых досок.

Продолжайте продолжать работу небольшими участками, от самой дальней части комнаты до зоны, из которой вы выйдете. (Чтобы вы не застряли!) Если ваша прокладка из микрофибры сильно загрязнилась, замените ее новой или промойте (выдавите как можно больше влаги перед повторным использованием).

Дайте ему высохнуть : после того, как вам удалось очистить деревянный пол полностью, подождите по крайней мере полчаса, прежде чем снова ходить по нему, чтобы избежать появления новой грязи.